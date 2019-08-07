تداول 13 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة، سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة .

وذكر المركز الاعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، بينما غادرته 1016 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 58 ألفا و72 من البضائع العامة .



وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 50 ألفا و488 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49 ألفا و17 طنا، كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3029 طن فوسفات و3301 طن رمل.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 449 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 286 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1225 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4750 طن حديد و9098 طن خردة و13 ألفا و591 طن قمح و35 ألفا و400 طن ذرة و2760 طن خشب و2200 طن ميثانول.

