الأورمان تنهي استعداداتها لتوزيع اللحوم البلدية في قرى محافظة المنوفية

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ان الجمعية انتهت من استعداداتها لذبح وتوزيع 25 عجلا بلديا فى قرى محافظة المنوفية ، حيث يتم الذبح فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة ب أشمون .



وأوضح اللواء ممدوح ان عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق ، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية و التعبئة والتغليف وتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمحافظة المنوفية .



واشار اللواء ممدوح ان الأورمان قد أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" حيث تستهدف المبادرة ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني.



وتابع اللواء ممدوح أن الجمعية تقوم هذا العام بمحافظة المنوفية بتوزيع 62 ألف كيلو لحوم أضاحي وبالتوازي مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى البلدية داخل مصر تقوم لجنة من الأورمان بالسفر الى دولة البرازيل التى يتم استيراد اللحوم منها والبداية باختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الاضاحى فى الإسلام، وكذلك البدء بذبحها وفق احكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الاضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الاطباء البيطريين و لجنة من المركز الإسلامي بالبرازيل .



يذكر أن جمعية الأورمان سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى .

