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رياضة

قيد التحقيقات.. 9 حكام يدلون بأقوالهم فى اتهامات فيسبوك.. صور

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:00 م
9 حكام يخضعون الى
9 حكام يخضعون الى التحقيق
يسرى غازى
خضع اليوم الأربعاء فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة 9 حكام إلى تحقيق موسع بعدما تمت إحالتهم بقرار من عصام عبد الفتاح المشرف السابق للجنة الحكام.

وكان عبد الفتاح أحال 9 حكام إلى لجنة القيم والأخلاق بسبب الهجوم الضارى عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك على سياسات اللجنة.

وضمت قائمة التسعة حكام كل من.. اسامه اسماعيل واحمد مقبل وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق ومحمد ربيع وجلال احمد وعدى ابراهيم.

واستمعت الشئون القانونية إلى أقوال قضاة الملاعب فيما هو منسوب إليهم من اتهامات ومواجهتهم بما تم كتابته عبر صفحاتهم الشخصية.
قيد التحقيقات.. 9 حكام يدلون بأقوالهم فى اتهامات فيسبوك.. صور
قيد التحقيقات.. 9 حكام يدلون بأقوالهم فى اتهامات فيسبوك.. صور

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