اخبار التوك شو .. السيسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ المخربين .. البحوث الفلكية تحسم جدل تغيير الأبراج .. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستكون مرتفعة جدًا فى تمام الساعة الثالثة ظهرًا، مؤكدًا أنه لن يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية اليوم كما حدث بالأمس.استقر سعر الدولار في مصر اليوم الاربعاء 7 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.قالت الفنانة إيمي سالم، إنها دفعت 300 جنيه غرامة فى أحد الاكمنة بسبب قيادتها السيارة بسرعة عالية، مستطردة أنها صدمت من قبل قطة أثناء القيادة، وهذا الموقف جعلها تكره سيارتها وتبيعها لأنها لم تستطع قيادتها مرة أخرى بعد هذا الموقف.أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن جميع هذه الأقاويل واللغط الحادث مؤخرا بتغيير الأبراج يعود إلى أن الهواة بمواقع التواصل الاجتماعي يشغلون الناس دون صحة لهذه المعلومات، مؤكدا أن الأبراج سارية كما هي ومن الناحية العلمية لا توجد أى تغييرات حدثت.كشف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، والذى يعد الأضخم من نوعه فى الشرق الأوسط، عن إفتتاح مدينة الرخام الجديدة على مساحة 30 مليون متر خلال العام القادم، وذلك باستخدام جميع التقنيات والاشتراطات البيئية بصفة دورية للاطمئنان على سريان المشاريع.ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، رسالة للمخربين قائلًا "لا مش هتقدروا تهدوا.. ربنا ما يرضاش بكده".قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،خلال كلمته بافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، إني "لم أقل لحل مشكلات مصر، ولكنى أتكلم عن مصروف وليس عن مبلغ لحل مشكلات"، مؤكدًا أننا نحتاج لتريليون دولار سنويًا للمصروفات الأساسية للمواطنين فى مصر.أكد اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، أن المجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة يضم 9 مصانع هي: مصنع لإنتاج سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم المحبب، مصنع لإنتاج سماد ثلاثى سوبر للفوسفات المحبب ، مصنع لإنتاج الأسمدة البلورية الذوابة، مصانع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز، ومصنعي الفوسفوريك التجاري، ومصانع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي، كما يضم المجمع مجموعة من المنشأت الإدارية والفنية والطبية والترفيهية ورصيف بحري للتحميل