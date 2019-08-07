أهداف بناء قناة السويس الجديدة بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر احتفالًا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.



فنفذ قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "قناة السويس الجديدة وآثارها الاقتصادية" ألقاها صلاح محمود، وأوضح أن بناء قناة السويس الجديدة بموازاة القناة الحالية قد ساهم في مضاعفة حجم هذا الممــر المائي الضخم، مما يتيح تقليص فترة انتظار وعبور السفن، كما تسمح القناة الإضافية بمضاعفة حركة المرور اليومية للسفن وزيادة دخل القناة مما يسهم في إزدهار الاقتصاد المصري عبر مضاعفة حجم الدخل التجاري للدولة، إلي جانب ذلك أقيمت مسابقة ثقافية في المعلومات التاريخية لمصر.



وأقام بيت ثقافة القصير يوما مفتوحا للأطفال، تضمن ورشة فنية باستخدام ورق الكانسون والألوان الفلوماستر والخشب، وقام كل طفل بالتعبير عما بداخله وما يتخيلة لرسم قناة السويس، كما تم عمل مسابقات ثقافية وترفيهية للأطفال مثل اللعب بالكراسى والبالونات.



ونظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "أهداف بناء قناة السويس الجديدة" ألقاها الشاذلى عبد العزيز، موضحًا أنه من أهم أهداف بناء قناة السويس الجديدة هو زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة بحلول عام 2023 وتحقيق عبور 45 سفينة دون توقف في الاتجاهين وبذلك تساعد القناة الجديدة في زيادة الدخل القومي.