المحاكمات فى يوم...العسكرية تؤجل لـ 271 متهما في قضية حسم ولواء الثورة...المشدد 5 سنوات لقهوجي اختطف طفلا لمساومة أسرته..و7 سنوات لمسجل لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه

لم يرحم ابنها.. المشدد 7 سنوات لمسجل لاتهامه بسرقة مواطنين بالإكراه

تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية أنصار بيت المقدس



عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، قهوجيا بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بخطف طفل لمساومة أسرته، وطلب فدية مالية، من والد الضحية في السلام.



كشفت تحقيقات النيابة العامة، اشتراك المتهم ج.غ قهوجي بالاشتراك مع اخر، يدعي ط.ع عاطل، بخطف طفل" م. ف 7 سنوات بطريق الإكراه الواقع عليه، بجذبه نحوه وأدخله لتوك توك، واحتجزه بمحل إقامته شقيقة المتهم، واتصل علي والد الطفل، لطلب مبلغ مالي قدره 80 الف جنيه.



بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام، تلقي بلاغا من والد الطفل أن نجله تم خطفة من أمام منزله وأنه أحد الأشخاص المجهولين، اتصل عليه ليطلب مبلغ مالي مقابل تحرير ابنه، وهددت بقتل الطفل في حالة إخطار الشرطة.



وبعمل التحريات اللازمة، وكشف كاميرات المراقبة تبين أن المتهم قهوجي، ويقيم في شارع المجني عليه، وتم التوصل للمتهم ،وإلقاء القبض عليه داخل مسكن ،واعترف بمكان تواجد الطفل، وأن صديقه ساعده علي خطف الطفل واتفقا فيما بينما تقسيم المبلغ المالي، وذلك بعد علمه أن والد الطفل قام بيبع منزل والده ولديه مبلغ مالي.



تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة واخطار النيابة التى احالة القضية الى المحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.



فيما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مسجلا شقيا خطرا، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالسرقة بالإكراه في المرج.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم خ.م الشهير بزيكا، مسجل شقى خطر، بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه أثناء محاولتة سرقة ربة منزل، واستغل وجود المجني عليها برفقة طفلها، وقام بإشهار سلاح أبيض بحوزته "مطواة"، مهددها بأخذ متعلقاتها الشخصية عنوه، وهاتف محمول، وفوجئ بمرور قوات الشرطة.



بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، تبين وجود سيدة برفقة ابنها، وعند رؤية المتهم لسيارة الشرطة حاول الهرب، لكن تمكنت القوة من ضبطه.



وبمواجهة المتهم مع المجني عليها اعترف بواقعة السرقة، وأنه تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح وتبين أنه مسجل في قضية سلاح.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أحالت القضية إلى المحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.



كما قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره تأجيل جلسة محاكمة 271 متهما في القضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 وذلك لجلسة 21 أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.



نسبت النيابة العامه للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.



اسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.



اعترافات المتهمين فى القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطنى النقيب إبراهيم العزازى عام 2017 ودور كل متهم فى العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة فى تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.



واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركى «نادر»، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه فى إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التى تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج فى المسئولية، وفى أعقاب عزل الرئيس الراحل الأسبق محمد مرسى من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين فى القضية بتجمهر الجماعة المدبر فى إعتصام رابعة العدوية .



أسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له «أمجد» (مقتول)، والمتهم على عبد القادر على عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة «حسم»بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.



وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.



وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع، لجلسة ١٧ أغسطس.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.





