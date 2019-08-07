حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع شخصين غرقا أثناء الاستحمام في النيل بالقليوبية...انتحار عامل في قليوب.. كشف غموض العثور على ربة منزل وحفيدتها مقتولتين في شقتهما بالشرقية

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة في الدقهلية

كشف غموض واقعة مقتل فرد أمن بمصنع في مدينة السلام

لمروره بضائقة مالية.. انتحار عامل في قليوب (تفاصيل)



أصيب شخصان بإصابات خطيرة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى مياه الترعة الموازية لطريق بسنديله بالدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى فى مياه الترعة الموازية لطريق بسنديله بطرة.



وانتقل ضباط المباحث ورجال الإنقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين ان السيارة سقطت في مياه الترعة وتم انتشال من بها وتبين انهم وليد على فتوح حسين و سالى جمال فهمة عبد العزيز وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى فى حالة خطيرة .



وتم انتشال السيارة من المياه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



كما نجح قسم شرطة السلام اول بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة مقتل فرد امن بمصنع على يد اخرين بدائرة القسم.



كان قسم شرطة السلام اول تلقي بلاغا من أحد المستشفيات بفيد بإستقبال المدعو س ص م ع سن 37 فرد امن بأحد المصانع كائن شارع أنابيب البترول المنطقة الصناعية دائرة القسم ومقيم 11 شارع احمد بلطيه من شارع التوفيقية عرب الطوايلة دائرة قسم شرطة المطرية ( توفي متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في الجانب الأيمن وجرح طعني بالرقبة من الجهه اليمني ).



بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجني عليه بالمصنع محل عمله حدثت مشادة كلامية بينه وبين ش ع ع سن 27 عاملة بذات المصنع محل عمل المجني عليه ومقيمة شارع مسجد الرحمن من شارع موقف الأتوبيس الخصوص القليوبية، ور أبو ال خ م سن 43 ربة منزل ومقيمة بذات العنوان " والدة الأولي " ، تطورت إلي مشاجرة تعدت خلالها المتهمة الأولى علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " كزلك " كان بحوزتها محدثة إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمتين، بعد إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد هما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما أقرت الأولى بحدوث مشادة كلامية بينها وبين إحدى العاملات بذات المصنع وتدعى ش ع ا بسبب خلافات حول العمل قامت على أثرها بالاستعانة بوالدتها المتهمة الثانية وعقب علمهما بانصراف سالفة الذكر وحال خروجهما من باب المصنع محل الواقعة اعترضهما المجني عليه لحيازتهما السلاح الأبيض فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدت خلالها عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها محدثة إصابته التي أودت بحياته.



فيما أقدم عامل على الانتحار، بتناوله أقراص حفظ المحاصيل الزراعية قرص قمح ولقى مصرعه أثناء محاولة إسعافه بقسم السموم بالمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.



وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتصريح بالدفن بعد مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.



وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب من مستشفى الدمرداش بوصول "ر. م. أ" 33 عاما عامل مصاب بحالة إعياء شديد لتناوله قرص حفظ المحاصيل الزراعية، وتوفى أثناء محاولة إسعافه بقسم السموم بالمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبسؤال والدة المتوفى وخاله قررا أن المتوفى تناول قرص حفظ المحاصيل الزراعية لإصابته بحالة نفسية سيئة منذ فترة لمروره بضائقة مالية، الأمر الذي دفعه إلى الانتحار ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وتولت النيابة التحقيق.



وفي سياق متصل لقى طالب وعامل مصرعهما غرقا خلال الاستحمام بمياه نهر النيل في القليوبية وتم نقل الجثتين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة أول بنها من الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه الرياح التوفيقي.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم برفقة قوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه حال قيام "أحمد. ز. ع" 12 عاما طالب وبرفقته عدد من أصدقائه بالاستحمام بمياه الرياح التوفيقي ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.



من ناحية أخرى تبلغ لمركز شرطة الخانكة من عمليات النجدة وجود جثة طافية بمياة ترعة الإسماعيلية بناحية أبو زعبل في دائرة المركز.



وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لـ"كريم. ع. ف" 17 عاما عاما توفى أثناء قيامه بالاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية وجرفه التيار وتوفى غرقا.



ولم يشتبه في وفاته جنائيا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6974 إداري مركز الخانكة لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.



كما تمكن رجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، الأربعاء، من كشف غموض العثور على ربة منزل وحفيدتها مقتولين داخل منزل الأولى بمدينة ديرب نجم يوم الجمعة الماضي، وتم القبض على المتهم وتبين أنه صديق نجلها الأكبر، وتم القبض عليه وتمت إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه.



فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغا بالعثور على "آمال. ع"، 65 سنة، بائعة فاكهة، وحفيدتها "حبيبة. أ"، 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولى بشارع المرور بمدينة ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابتين بضربات بالرأس.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث ديرب نجم، لكشف ملابسات الحادث، وتبين وجود إصابات متفرقة بالرأس بالجثتين.



فيما كشفت جهود فريق البحث الجنائي والذي قاده العميد محمد الشعراوي، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، برئاسة اللواء ماجد الأشقر، أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. ص"، 30 سنة، صديق نجل المجني عليها، وقام بسرقتها وتخلص من المجني عليها ومن الطفلة خوفا من الإفصاح عنه عندما شاهدته في المنزل، ثم اختبأ في مدينة العاشر من رمضان، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق معه.

