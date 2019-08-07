الرئيس يضع مصر على مصاف أهم الدول المصنعة للأسمدة الفوسفاتية والمركبة على مستوى العالم.. السيسي يفتتح مجمعا صناعيا عملاقا بالعين السخنة.. وتوفير آلاف فرص العمل لصالح الشباب

مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة:

المجمع مُصمم على مساحة 400 فدان بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

اشترك فى أعمال البناء والتركيب والإنشاء نحو 55 شركة مدنية

مجمع المصانع يوفر 1500 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة

إنشاء محطات لمعالجة مياة الصرف الصحى والصناعى لإعادة استخدامها فى العمليات الصناعية وزراعة المسطحات الخضراء

مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية:



تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى المتعلقة بالأمن الغذائى والصناعات الثقيلة والمتخصصة

تنفيذ وإنشاء المنطقة الصناعية بالعين السخنة خلال 36 شهرا فقط بدلا من 7 سنوات

تم إنشاء المصنع بالتعاون مع شركة باليسترا الإيطالية وأنتيكسا الإسبانية وشركة أوهان الصينية

رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة:



تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الصناعات الإستراتيجية والحيوية

تنتج الشركة الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب ومادة الصودا الكاوية السائلة

تنتج الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع

رُوعى عند تصميم المصانع الحفاظ على سلامة البيئة ومنع أى انبعاثات ضارة من المصانع

إمداد مصانع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وقطاع البترول والشركات الصناعية باحتياجاتها من الغازات الصناعية

كلمة مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وكشف اللواء مصطفى أمين: "كما يبلغ إجمالى إنتاج مصانع الشركة على هذا النحو من الأنواع المختلفة من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة اللازمة لأغراض الزراعة بـ 1.5 مليون طن سنويًا تمثل 55% من الإنتاج المحلى، فيما تقوم الشركة حاليًا بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من بعض الأصناف، ويهدف إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة ومجمع مصانع الأسمدة الآزوتية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مصر من الأسمدة المختلفة وتوفير العملات الحرة من خلال التصدير والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل".





وأشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والذى يتم افتتاحه اليوم سيحقق الطاقات الإنتاجية الآتية من خلال تسعة مصانع بالعين السخنة بمحافظة السويس مصنع لإنتاج سماد ثنائى فوسفات الأمونيوم المحبب "الداب" / بطاقة 400 ألف طن سنويًا.

كلمة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة

واشترك فى أعمال البناء والتركيب والإنشاء نحو 55 شركة مدنية عاملة فى هذا المجال، وكانت شركة إنبى الوطنية هى استشارى المشروع، ويشتمل القطاع الخامس على المرافق الصناعية والتى تتكون من محطة مياه التشغيل بسعة تخزينية 22000 م3، ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 450 م3 / ساعة، ومحطة الغاز الطبيعي بطاقة 400000 م3 / يوم ومحطة توزيع الغاز الطبيعي بطاقة 65 ميجا وات . ساعة، ووحدة إنتاج البخار بطاقة 230 طن / يوم، ووحدة إزالة عسر المياه بطاقة 180 م3 / ساعة ، ووحدة تبريد بطاقة 1200 م3 / ساعة، ووحدة الهواء المضغوط بطاقة 170 م3 / دقيقة.





ونظام مقاومة وإطفاء الحرائق، وقناة الحماية من السيول، بالإضافة إلى الوحدات الإدارية والخدمية والتى تتكون من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 32000 م3 / يوم، ورصيف بحرى متخصص لتخزين وتحميل الأسمدة السائلة والصلبة، ومدينة سكنية للعاملين بالمجمع، فضلًا عن ملاعب رياضية وفرع طبى متكامل.





وأشار اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف مصطفى إلى حجم الأعمال التى تمت لإنشاء مصانع المجمع، والتى تضمنت أعمال الحفر في تربة رملية بإجمالى 1,9 مليون م3، وأعمال الخرسانة العادية والمسلحة بإجمالى 275 ألف م 3 وأعمال المنشآت المعدنية بإجمالى 17500 طن، وأعمال الطرق الأسفلتية بإجمالى 20 كم طولى وأعمال مد المواسير بأقطار مختلفة بإجمالى 237 كم"، وأعمال مد كابلات التغدية بالقوة الكهربائية بإجمالى 975 كم، وأعمال مد كابلات تغذية أجهزة التحكم بإجمال 1100 كم، بالإضافة إلى أعمال تركيب المعدات بإجمالى 20000 طن، وأعمال الحماية من السيول بطول 1,5 كم، موضحًا أنه اشتركت في أعمال التوريدات والإنشاءات وتصنيع المعدات المحلية والتركيبات والتشغيل نحو 55 شركة مدنية.

المصنع يوفر آلافا من فرص العمل

فيلم تسجيلى من إنتاج الشئون المعنوية

الرئيس يتفقد المجمع وخطوط الإنتاج

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل جولة تفقدية داخل المجمع قام خلالها بإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح 9 مصانع جديدة داخل هذا الصرح الصناعى العملاق، أعقبها تفقد غرفة التحكم الرئيسية والمعامل الرئيسية والتى روعى فى تصميمها استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى هذا المجال، كما تفقد الرئيس السيسى مصنع الأسمدة المحببة الذى يعد نقلة نوعية فى ذلك المجال بمصر.





وفى نهاية الجولة تفقد الرئيس السيسي معرضًا لمنتجات شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والتى تساهم بشكل كبير فى تلبية جزء من متطلبات القطاع المدنى وتحقيق التوازن في الأسعار داخل السوق المحلية.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، كما تفقد عددا من الخطوط الإنتاجية الجديدة بالمجمع.بدأت المراسم باستماع الرئيس السيسى لشرح تفصيلى على ماكيت تضمن عرض جميع المنشآت التى يحتويها المجمع، والتى صممت على مساحة 400 فدان لتكون صرحًا صناعيًا عملاقًا على الأراضى المصرية.من جهته، ألقى اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كلمة أكد خلالها أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يسعى لأن تساهم شركاته فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية فى العديد من المجالات التى تتماشى وتدعم خطط التنمية الشاملة فى مصر، حيث تقوم شركات الجهاز بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالأمن الغذائى بصور مختلفة كاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية والزراعات المحمية فى الصوبات الزراعية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض الصناعات الغذائية المكملة لها.وقال مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: "كما قامت شركات الجهاز بإنشاء مجمعات للصناعات الثقيلة والمتخصصة كالأسمنت والرخام وحديد التسليح وتنفيذ المشروعات الخاصة بتعظيم العائد والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المعدنية، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه بعض شركات الجهاز من خدمات نوعية متخصصة"، مشيرًا إلى أنه من المشروعات الكبرى التى نفذها الجهاز هى إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة فى مجال إنتاج الأسمدة المتنوعة والكيماويات لما لها من أهمية بالغة فى تنفيذ المشروعات الزراعية على جميع المستويات، وكذلك للعديد من المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى أهمية بعض منتجاتها لكثير من متطلبات الإعاشة اليومية.وأضاف اللواء مصطفى أمين: "حيث بدأت شركة النصر للكيماويات الوسيطة إحدى شركات الجهاز بالمساهمة من قبل فى دعم هذا المجال، وذلك من خلال مجمعات المصانع التابعة لها مجمع مصانع الشركة بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم ومجمع مصانع الشركة بأبو رواش بمحافظة الجيزة، كما يضم مجموعة مجمع الفيوم تسعة مصانع تنتج أنواعًا مختلفة من الأسمدة والأحماض الشبه السائلة والصلبة وتبلغ جملة الطاقات الإنتاجية لها أكثر من 1.2 مليون طن من هذه المنتجات سنويًا".وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: "تشتمل منتجات مجمع المصانع "بكوم أوشيم" بمحافظة الفيوم على مصنع سماد أحادى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويًا، ومصنع سماد أحادى وثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويًا، ومصنع سماد سلفات البوتاسيوم وحامض هيدروكلوريك بطاقة إنتاجية 22 ألف طن سماد سلفات البوتاسيوم و 26 ألف طن حامض هيدروكلوريك".وأوضح اللواء مصطفى أمين: "كما يشمل مصنع أسمدة مركبة وسماد DAP بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن، مصنع أسمدة مركبة وسماد DAP بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن، و2 مصنع حامض فسفوريك تجارى 50% بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى 2 مصنع شبه سائلة وشبه صلبة بطاقة إنتاجية 350 ألف طن شبه سائلة و25 ألف طن شبه صلبة سنويًا ومصنع حامض كبريتيك مركز بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا".ونوه مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: "بينما يضم مجمع أبو رواش بالجيزة 17 مصنع تنتج أيضًا العديد من أنواع الأسمدة والمبيدات والأحماض وبعض الغازات الطبية والصناعية منها مصنع سماد الماب والداب بطاقة إنتاجية 500 طن سنويًا، ومصنع غاز أكسيد النيتروز الطبى بطاقة إنتاجية 300 طن سنويًا، ومصنع غاز الأستيلين الصناعى بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب سنويًا، و2 مصنع مبيدات الآفات الزراعية الحشرية بطاقة إنتاجية 7200 طن سنويًا".وقال اللواء مصطفى أمين: "بالإضافة إلى 2 مصنع أكسجين سائل، ونيتروجين سائل، وأرجون سائل بطاقة إنتاجية 21 ألفا و600 طن سنويًا، و4 مصانع كلور وغازات صناعية وأحماض متنوعة بطاقة إنتاجية 46 ألف طن سنويًا، و4 مصانع مبيدات حشرات ومعطرات وكريمات بطاقة إنتاجية 65 مليون عبوة سنويًا ومصنع أقراص طاردة للبعوض بطاقة إنتاجية 60 مليون قرص سنويًا".وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: "فضلًا عن مصنع منتجات فيبر جلاس بطاقة إنتاجية 1000 متر مواسير 100 خزان سعات متنوعة سنويًا"، مشيرًا إلى أنه استكمالًا لجهود الجهاز بالمساهمة مع أجهزة الدولة المختصة فى تنفيذ المشروعات الصناعية المتخصصة وتعميقها، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالتخطيط لإنشاء ثلاثة مجمعات صناعية كبرى أخرى هى مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ويضم تسعة مصانع على مساحة 400 فدان.وتابع اللواء مصطفى أمين: "بالإضافة إلى مجمع لإنتاج الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة على مساحة 100 فدان يضم ستة مصانع بإجمالى طاقة إنتاجية مليون طن سنويًا ومخطط الإنتهاء منه فى أبريل 2022"، وأوضح أن منتجات مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة تشتمل على مصنع أمونيا بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويًا ومصنع يوريا بطاقة إنتاجية 320 ألف طن سنويًا، ومصنع يوريا محببة بطاقة إنتاجية 320 ألف طن سنويًا، ومصنع حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 165 ألف طن سنويًا، ومصنع نترات النشارد بطاقة إنتاجية 210 آلاف طن سنويًا ومصنع نترات النشادر الجيرية بطاقة إنتاجية 275 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مجمع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بأبو رواش بالجيزة، والذى يضم مصنعين على مساحة 50 ألف متر مربع ومخطط الانتهاء منه فى أكتوبر القادم.وأوضح مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: "كما تضم منتجات مجمع مصانع الغازات الطبية والصناعية "بأبو رواش" بمحافظة الجيزة مصنع الغازات الطبية والصناعية بطاقة إنتاجية 23 مليون لتر من الأكسجين السائل و9 مليون لتر من النيتروجين السائل ومليون لتر من الأرجون السائل سنويا، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين بطاقة إنتاجية 23 ألف طن فوق أكسيد الهيدروجين "5%" سنويًا، فعلى سبيل المثال يقدر إنتاج مصانع الشركة من الكلور الذى يتم إمداد جميع محطات الشرب به بـ 50 ألف طن سنويًا تمثل 60% من الإنتاج المحلى، ويبلغ إنتاج مصانع الشركة من الشبه السائلة والصلبة 375 ألف طن سنويًا تمثل 50% من الإنتاج المحلى".ومصنع لإنتاج سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة 250 ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج الأسمدة البللورية الذوابة بطاقة 100 ألف طن سنويًا والتى تنتج لأول مرة فى مصر، ومصنعين لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة 1.25 مليون طن سنويًا، ومصنعين لإنتاج حامض الفوسفوريك التجارى بطاقة 800 ألف طن سنويًا.ومصنعين لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى بطاقة 150 ألف طن سنويًا والتى تنتج لأول مرة فى مصر أيضا، بخلاف ما يضمه المجمع من المنشآت الإدارية والفنية والطبية والخدمية ومجموعة المخازن ورصيف بحرى للتحميل والتصدير بالإضافة إلى مجمع سكنى للعاملين يتسع لنحو 1200 فرد وقد روعى لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل إنشاء 2 توربينة بخارية بقدرة 46 ميجا وات / ساعة تحقق 75% من الطاقة الكهربائية المطلوبة ويتم الإمداد بـ 25 % الباقية من الشبكة القومية كما يتم توفير المياة " الصناعية " للمجمع من خلال محطة لتحلية مياة البحر تم إنشاؤها بطاقة 32 ألف متر/ 3 يوم.كما روعى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى لإعادة استخدامها فى العمليات الصناعية وزراعة المسطحات الخضراء، وقد أتاح هذا المجمع أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى هذا بخلاف نحو 20 ألف فرصة عمل أخرى غير مباشرة.وأشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى بعض المؤشرات الخاصة بما تساهم به مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة فى توفير بعض المنتجات الحيوية الهامة، فعلى سبيل المثال يقدر إنتاج مصانع الشركة من الكلور الذى يتم إمداد جميع محطات الشرب به بـ 50 ألف طن سنويًا تمثل 60% من الإنتاج المحلى.ويبلغ إنتاج مصانع الشركة من الشبة السائلة والصلبة 375 ألف طن سنويًا تمثل 50% من الإنتاج المحلى، كما يبلغ إجمالى إنتاج مصانع الشركة على هذا النحو من الأنواع المختلفة من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة اللازمة لأغراض الزراعة بـ 1.5 مليون طن سنويا تمثل 55% من الإنتاج المحلى، وتقوم الشركة حاليًا بتصدير ما يزيد عن حاجة السوق المحلى من بعض الأصناف.وتنفرد شركة النصر على المستوى المحلى بإنتاج أنواع خاصة من الأسمدة والأحماض والكيماويات، مثل سماد ثنائى فوسفات الأمونيوم "الداب" فى مجمعى السخنة والفيوم "بإجمالى طاقة / 550 ألف طن سنويًا"، وأنواع أخرى يتم إنتاجها لأول مرة فى مصر هنا فى مجمع السخنة وهى الأسمدة البللورية الذوابة "بطاقة 100 ألف طن سنويًا" وحامض الفوسفوريك النقى "طاقة 150 ألف طن سنويًا"، وكما يحرص جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أن تقوم شركاته بتطبيق أحدث نظم الإدارة فى العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة فى الإنتاج.وتحصلت الشركة على شهادات الجودة التالية من مؤسسة TUV العالمية "شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001 - شهادة إدارة نظام إدارة البيئة - ISO 14001 شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001 - شهادة المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC 17025 - من المجلس الوطنى للاعتماد EGAC".كما أكد رئيس الجهاز أن الرئيس أشار فى أبريل 2017 خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية إلى أنه يلزم لتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم فى أى مكان فى العالم إلى حوالى 7 سنوات ليتم تنفيذه على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن هذا العمل المخلص الجاد والأداء المتميز لجميع العاملين هنا ساهم فى إنجازه خلال 36 شهرا فقط، وهذا المجمع الصناعى العملاق تم تنفيذة بالتعاون مع شركة باليسترا الإيطالية وأنتيكسا الأسبانية وشركة أوهان الصينية والشركات المصرية بتروجيت حسن علام للإنشاءات وشركة أنبى والشركة الوطنية للمقاولات والعديد من الشركات المصرية الأخرى.وفي نهاية كلمته، قال مدير جهاز الخدمة الوطنية: "كما أستاذن فى الإشارة إلى التعاون المثمر والبناء الذى قدمته العديد من أجهزة الدولة أثناء تنفيذ هذا المشروع الكبير وفى مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البيئة وزارة التجارة والصناعة ومحافظة السويس، فى النهاية إن الإنجاز الذى يقدمه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة النصر للكيماويات الوسيطة لمصر وبالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لم يكن يتحقق على هذا النحو بجهود الرجال الذين شاركوا فى تنفيذه الإ بتوفيق من الله عزوجل ثم توجيهاتكم والدعم المستمر وبلا حدود من القيادة العامة للقوات المسلحة".كما استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، تناول خلاله أنشطة الشركة التي تشكل قلعة صناعية كبرى ضمن مشروعات قومية عملاقة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الإستراتيجية ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عى أرض مصر.وقال رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة إن هذا المجمع حلم تحقق نتيجة جهد وتحدٍ للصعاب والعقبات وبفضل المتابعة المستمرة والحثيثة من الرئيس لجميع أنشطة الإنشاء والتشييد للمصنع، لكى تكون مصر في مصاف أهم الدول المصنعة للأسمدة الفوساتية والمركبة على مستوى العالم، وتم تنفيذ هذا المجمع الضخم في أقل فترة زمنية ممكنة لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري.وأضاف اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف مصطفى: "واليوم وبعد مرور نحو ثلاث سنوات منذ بداية تنفيذ المشروع نرى مصانع المجمع تعمل بكامل طاقتها بفضل الله تعالى"، وأشار رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة إلى أن الهدف من المشروع هو تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى وذلك بتصنيعه في صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بما يتواكب مع خطة استصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الإنتاج الزراعي.وتابع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة: "فضلًا عن تحقيق مردود اجتماعي بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن وتحقيق مردود اقتصادي مناسب للأموال المستثمرة والإسهام بفاعلية في تنمية الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية، وذلك من خلال عائدات تصدير الأسمدة الفوسفاتية والمركبة".كما استعرض اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف مصطفى مكونات رئيس الشركة المجمع الذى يتكون من خمسة قطاعات رئيسية بإجمالى تسعة مصانع ومرافق صناعية بالإضافة إلى المدينة السكنية ومحطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحرى متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة، القطاع الأول منها يضم 2 مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة قدرها 1.25 مليون طن / عام ، و2 توربينة بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتيًا بطاقة قدرها 46 ميجاوات / ساعة ، ويضم القطاع الثانى 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك التجارى بطاقة إجمالية 800 ألف طن / عام ، و2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى الذى يتم إنتاجه لأول مرة بمصر بطاقة سنوية 150 ألف طن.ووحدة معالجة حامض الفلوروسيلسك بطاقة 600 طن / يوم، ويشتمل القطاع الثالث على مصنع لإنتاج سماد الداب والماب البللورى تام الذوبان في الماء والذى يتم إنتاجه لأول مرة بمصر بطاقة 100 ألف طن / عام، ويحتوى القطاع الرابع على مصنع سماد ثنائى فوسفات الأمونيوم المحبب "الداب" بطاقة 400 ألف طن سنويًا، ومصنع سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة سنوية قدرها 250 ألف طن.وقال رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة إنه بإنشاء مصانع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم، يبلغ بذلك الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة حوالى مليون ونصف المليون طن سنويًا لخدمة قطاع الزراعة بمصر ولتصدير الفائض إلى الخارج.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة وفر 1500 فرصة عمل مباشرة معظمهم من شباب الخريجين من مختلف التخصصات ومن معظم محافظات الجمهورية، وبذلك يصبح إجمالى العاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالمقر الرئيسى للشركة بأبى رواش وبفرعيها بالفيوم والعين السخنة 4000 عامل، حيث وفرت لهم الشركة الاستقرار والتدريب على أيدى خبراء متخصصين داخل وخارج الجمهورية، هذا بالإضافة إلى توفير حوالى 20000 فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال إنشاء المجمع وتوريد المعدات والخامات وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات، كما يضم المصنع شباب الخريجيين من 22 محافظة من محافظات الجمهورية.كما روعي عند تصميم مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة كأسبقية أولى الحفاظ على سلامة البيئة ومنع أي انبعاثات ضارة من المصانع والتوافق مع الاشتراطات البيئية طبقًا للمعايير العالمية، حيث قامت شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالعديد من الإجراءات البيئية، ومنها التحكم في جميع أنواع الانبعاثات "غازية – سائلة - صلبة"، وذلك باستخدام أحدث الأساليب العلمية الحديثة والعوامل المساعدة في إنتاج الأحماض والأسمدة الفوسفاتية.وتركيب المرشحات والفلاتر لتنقية الهواء طبقًا للاشتراطات البيئية وإنشاء سور محيط بمنطفة تخزين المواد الخام وعزلها عن المناطق المحيطة، كذلك تغطية جميع سيور النقل والتداول للمواد الخام والمنتجات وتركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات على مداخل المصانع التي تعمل بصورة آلية.بالإضافة إلى معالجة الصرف الصناعي بتقنية عالية حيث يتم فصل المواد الصلبة والتخلص الآمن منها طبقًا لاشتراطات جهاز شئون البيئة ويتم معالجة المياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها في العمليات الصناعية توفيرًا للمياه مع استخدام الفائض منها في ري المسطحات الخضراء، واستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من السولار لمنع الانبعاثات، واستغلال الطاقة الحرارية الناتجة عن حرق الكبريت الخام لتوليد الكهرباء حتى لا تسبب تغيرا مناخيا بالمنطقة المحيطة، كما روعى المحافظة على صحة وسلامة العاملين، وذلك بالكشف الدوري على العاملين من خلال إقامة فرع طبى متكامل داخل المجمع.وتركيب شبكة إطفاء تعمل بصورة آلية والتدريب على خطة الطوارئ ومكافحة الحريق طبقًا لخطة السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن توفير معدات ومهمات الأمن الصناعى لجميع العاملين بالشركة طبقًا لنوع العمل المكلفين به، هذا بالإضافة إلى العديد من الإجرءات المتخذة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة العاملين بالشركة، مؤكدًا الإيمان بأن الجودة هى طريق النجاح لإنتاج منتج جيد يتمتع بمواصفات وجودة عالمية والذى نتج عنه الإهتمام البالغ بموضوعات الجودة، هذا بالإضافة لحصول منتجات الشركة على علامة الجودة المصرية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أن الشركة تنشىء مشروعين جديدين بالمقر الرئيسي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبي رواش، أولهما مشروع إنشاء مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 بطاقة سنوية قدرها 33 مليون لتر من الأكسجين المسال إضافة إلى إنتاج 9 ملايين لتر من النيتروجين المسال ومليون لتر من الأرجون المسال في العام لتغطية احتياجات السوق المحلية في ضوء إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة والطلب المتزايد على الغازات الصناعية.ثانيهما مشروع إنشاء مصنع فوق أوكسيد الهيدروجين بتركيز 50% بطاقة سنوية قدرها 23000 ألف طن، والذي يستخدم في العديد من الصناعات المدنية مثل صناعة الورق وصناعة الغزل والنسيج ولصالح قطاع البترول ولتوطين هذه الصناعة في جمهورية مصر العربية، حيث سيكون المصنع الأول في مصر لإنتاج هذه المادة التي نستوردها بالكامل من الخارج، ويتم إنشاء المرحلة الثانية من مجمع الأسمدة بالعين السخنة والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية منها مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن / عام.مصنع إنتاج اليوريا بطاقة 320 ألف طن / سنويًا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 320 ألف طن / عام، ومصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن / سنويًا، بالإضافة إلى مصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 210 ألف طن / عام، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة (275) ألف طن / سنويًا، والذى يتم إنتاجه لأول مرة بمصر، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الوحدات الخدمية والإدارية والمرافق الصناعية.وتابع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة: "ومما هو جدير بالذكر أنه سيتم تغطية احتياجات هذا المجمع الجديد من الطاقة الكهربائية ذاتيًا بنسبة 100% من خلال توربينة بخارية بطاقة 17 ميجاوات . ساعة، كما تقوم الشركة بالتخطيط والدراسة والتنفيذ لأكبر قدر من المشروعات الصناعية الكبرى والتي تحتاجها بلادنا"، موضحًا أن جميع العاملين معاهدين الله أن يبذلوا كل ما في طاقتهم من جهد وعرق وفكر لتنفيذ هذه المشروعات لتكون بحق مفخرة لنا جميعًا ولتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى بالمنطقة إن شاء الله تعالى.واختتم اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة كلمته، بالتأكيد على أن هذا النجاح ما كان بفضل الله تعالى ليتحقق إلا بجهد وعرق رجال أوفياء يعملون ليل نهار داخل هذه الشركة العملاقة لتوفير احتياجات الشعب العظيم من منتجات إستراتيجية هامة على مدار الساعة مقدمًا كل التحية والتقدير للعاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وموجها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، متعهدا بمواصلة المحافظة على الحالة الفنية للمصانع وصيانتها وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج لتظل مصر فى مصاف الدول المنتجة لمختلف أنواع الأسمدة.شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "قلاع صناعية بسواعد مصرية" تناول مراحل الإنتاج داخل المجمع الذى يضم تسعة مصانع داخل نطاقٍ شاسع على مساحة 400 فدان بالعين السخنة لإنتاج المزيد من المستلزمات المساهمة فى العديد من القطاعات الزراعية والصناعية.حضر مراسم الافتتاح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من العاملين بالمجمع.