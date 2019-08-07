فعاليات متنوعة.. ثقافة دمياط تناقش فرص الاستثمار للشباب

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث نظم قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة الطبيعة الصامتة والحية بالظل والنور والألوان الخشبية والمائية، بجانب استكمال ورشتي تعديل السلوك والمهارات بقصر ثقافة دمياط مع شيماء عطية بمساعدة الألعاب الذهنية، كما عقد نادي أدب دمياط الجلسة الأسبوعية لمناقشة أشكال الرواية، أدارها الأديب فكرى داوود الذي عدد أنواعها الرومانسية التراجيدية والرعب واهم المؤلفين المصريين والعالميين.



استقبل قصر ثقافة فارسكور ضمن برنامج حوار مع مسؤول محمد إبراهيم المسئول بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، وتناول الحوار فرص العمل للشباب بالمنطقة الاستثمارية وتوضيح السبيل لبناء شراكة استثمارية للشباب تحقق الربح والاستقرار المادي، واعد قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة بعنوان "محافظتي في ركاب التاريخ" للتعرف أكثر على تراث وأماكن المحافظة التي تحتل جزء من تاريخ الوطن الأم.



احتفالا بذكرى قناة السويس الجديدة أعدت مكتبات "كفر سليمان، كفر المياسرة، كفر المنازلة"، وبيوت ثقافة "السرو، الزرقا"، وقصرى ثقافة "كفر سعد، دمياط" يوما ثقافيا شمل محاضرة عن "أهمية قناة السويس منذ حفرها وحتى التأميم" وأهمية التفريعة الجديدة بجانب ورشة فنية عن تفريعة قناة السويس.



واصلت قصور ثقافة "فارسكور، دمياط الجديدة، الطفل"، وبيوت ثقافة "الزرقا، السرو، كفر البطيخ"، ومكتبات ثقافة "العبيدية، كفر المنازلة، ميت ابو غالب"، فعاليات برنامج "يلا نرسم" و"يلا نعرف رموز بلدنا" للتعرف على شخصيات أثرت في الحياة العامة منهم وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي مهندس المدن الجديدة وصاحب التخطيط العمراني الشامل بأنحاء الجمهورية.