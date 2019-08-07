بسبب خطأ تقني للخطوط الجوية البريطانية.. تكدس في مطارات لندن

كشفت إذاعة "بي بي سي" البريطانية عن تكدس مئات المسافرين العالقين في مطارات العاصمة البريطانية لندن.



وقالت الإذاعة إن سبب تأخير هذه الرحلات، هو إلغاء 117 رحلة على الخطوط الجوية البريطانية جراء خلل تقني.



وكانت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايرلاينز" أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تعرض بعض مستخدميها لمشاكل تقنية على الحجز عبر الأنترنت.



وصرحت الشركة أن المستخدمين يحتاجون لمزيد من الوقت من أجل الحجز عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

