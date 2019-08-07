ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب خطأ تقني للخطوط الجوية البريطانية.. تكدس في مطارات لندن

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:32 م
الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
شريف سيد
كشفت إذاعة "بي بي سي" البريطانية عن تكدس مئات المسافرين العالقين في مطارات العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الإذاعة إن سبب تأخير هذه الرحلات، هو إلغاء 117 رحلة على الخطوط الجوية البريطانية جراء خلل تقني.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايرلاينز" أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تعرض بعض مستخدميها لمشاكل تقنية على الحجز عبر الأنترنت.

وصرحت الشركة أن المستخدمين يحتاجون لمزيد من الوقت من أجل الحجز عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بتهم القتل والاستعباد.. شقيق أمير قطر أمام المحاكم الأمريكية.. اعرف التفاصيل

استبعاد دياز ومدرب مدغشقر.. رئيس الزمالك يكشف جنسية المدير الفني الجديد

بسبب إسرائيل.. دعوات لإلغاء حفلة جينفر لوبيز في العلمين

أحد الأطباق الأكثر شهرة في هولندا.. لماذا يخشاه السياح .. فيديو

شاهد.. هكذا رد محمد رمضان على شائعة زواجه من حلا شيحة

اكتشاف جديد.. الملكة كليوباترا استخدمت برفان ماركة Chanel

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور

طريقة تنظيف الممبار.. 3 وصفات بـ غطاء زجاجة وكربونات وسفن اب