شمسية و 4 كراسى وترابيزة بـ 120 جنيه.. توافد الآلاف بمصيف جمصة الى الشاطئ والملاهي..صور

يعد مصيف مدينة جمصة من المصايف المناسبة لكل القئات والمستويات وكان فى الماضى يطلق عليها "مصيف الذوات "، إلا أنه بمرور الوقت اصبح متاحا للجميع خاصة الطبقة المتوسطة والاقل من ذلك ليصبح اسمه "مصيف الغلابة " حيث يعد من ارخص المصايف من حيث الاقامة والتنزه ويتخطى عدد زواره فى العطلات والأعياد الـ 4 ملايين زائر.



وتضم مدينة جمصة مصيفا سياحيا جيدا يمتد على البحر المتوسط ويتوسط محافظتى دمياط وكفر الشيخ ويتميز بانخفاض أسعار الشقق القريبة من البحر وكذلك الفنادق وأسعار الشماسى ووصل سعر إيجار اليوم الواحد للشقة 500 جنيه وهناك شقق وصل سعرها فى اليوم الواحد 1000 جنيه، نظرا لكثرة المصطافين ووصل سعر الشمسية وترابيزة وعدد اربعة كراسى الى 120 جنيها.



كما يوجد بالمدينة عدد من الحدائق المهمة كحديقة الأندلس وأم كلثوم وابن لقمان و حديقة 30 يونيه والدخول بها مجانا، إضافة للأسواق التجارية القريية من الشاطئ والتى يتوافد عليها العديد من المواطنين ومنها السوق الفرعونى وسوق آمون.



وتعد شواطئ القوات المسلحة وفلسطين وعثماثون من الشواطئ المتميزة بجمصة وهى ليست خاصة حيث يوجد عليها اقبالا كبيرا من قبل الزوار خاصة شاطئ العاشر.



وتضم جمصة مدينة ملاهى متنوعة الألعاب لجذب الزوار خاصة الاطفال ويحرص الزائرون على قضاء ليلة العيد فيها، بالإضافة إلى السيرك القومى والسيرك الروسى بسعر تذكرة 40 جنيها والذى يقدم بهما انواعا من الفقرات المميزة وفقرات الساحر وغيرها.



كما يوجد في جمصة دار سينما تقدم الافلام الحديثة كذلك يوجد بها مسرح ويتوافد فنانون الى المسرح لتقديم عروض مسرحية مميزه ، اضافة الى عدد من القرى السياحية منها البساتين وعثماثون اضافة إلى الأندية الخاصة للألعاب الرياضية.



ومع اقتراب العيد استعد مجلس المدينة لاستقبال عيد الاضحى المبارك حيث تم تهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر النباتية الوسطى بمعظم شوارع المدينة وزراعة، كما تم تسيير 10 أتوبيسات سرفيس داخلى بالمدينة وتم تجهيز أطقم الإنقاذ البحرى على الشاطئ، لمواجهة أى ظروف طارئة وتزويدها بمعدات إنقاذ البحرية اللازمة، وتم توفير 7 لنشات سريعة و3 موتوسيكل مائى بطول الشاطئ اضافة الى تواجد سيارات الإسعاف بالقرب من الشاطى وداخل الشوارع.