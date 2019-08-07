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فن

إدوارد يقلد محمد صلاح.. ومصطفى قمر يعلق: بلاش الحاجات الخطيرة دي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:37 م
ادورد
ادورد
قسم الفن
نشر الفنان "إدوارد" صورة له هو يقلّد حركة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح الشهيرة بالوقوف على قدم واحدة، وذلك عبر حسابه الشخصي علي "انستجرام".

وعلّق الفنان مصطفي قمر، على الصورة، قائلاً: بقولك يا إدورد حمادة أخويا حاول يقلدك وقع أربع مرات بلاش الحاجات الخطيرة دي لأحسن الصغيرين بيقلدونا.

يذكر أن "ادورد" شارك في مسلسل بعنوان "حكايتي" مع الفنانة "ياسمين صبري" الذي تم طرحه في رمضان 2019.

ويقدم إدوارد حاليًا برنامجاً تحت عنوان "القاهرة اليوم" ويتناول خلاله قضايا المجتمع بشكل كوميدي.

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