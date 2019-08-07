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حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على مسنة مقتولة داخل شقتها بـ أجا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:53 م
جثة
جثة
همت الحسينى
تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف لغز عثور أحد المواطنين بمدينة أجا علي جثة سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها خلف مركز شرطة أجا.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد عماد المهدى مأمور مركز أجا من أهالي منطقة مدرسة الوحدة العربية خلف المركز بمدينة أجا بالعثور علي سيدة عجوز مقتوله داخل منزلها.

وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد فوزى رئيس المباحث الي مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة مسنه تدعى بدور ع. م "٧٠ عاما" مقتولة داخل شقتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى أجا المركزي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

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