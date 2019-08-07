منتخب مصر لناشئات الإسكواش يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم في ماليزيا

صعد منتخب مصر لناشئات الإسكواش إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم، التي تستضيفها ماليزيا حتى 9 أغسطس الجاري، بالفوز اليوم "الأربعاء" على نظيره الأسترالي بثلاثة انتصارات دون رد ضمن منافسات الدور ربع النهائي.



وحققت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي الانتصار الأول على حساب الأسترالية أليكس هايدن بثلاثة أشواط نظيفة 11-7 و11-5 و11-9، وفازت جنا شيحة في اللقاء الثاني على سزي يو لي بثلاثة أشواط نظيفة أيضًا بواقع 11-5 و11-6 و11-6، ثم تغلبت فريدة محمد على اللاعبة مونياندي بشوطين دون مقابل 11-8 و11-3.



ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر لناشئات الاسكواش في الدور نصف النهائي غدًا "الخميس" نظيره الإنجليزي، بعدما تغلب على الهند بثلاثة انتصارات دون رد.



وكان منتخب الناشئات اختتم في وقت سابق اليوم منافسات دور المجموعات بالفوز على سويسرا بثلاثة انتصارات دون رد، بعدما تغلب أمس على نظيره الفرنسي وأول أمس على سنغافورة.