ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:51 م
محافظ الشرقية الدكتور
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
أ ش أ
وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي وتوزيع المناهج وفقًا للمواعيد المقررة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن.

وشدد المحافظ - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع مديري الإدارات التعليمية بالشرقية لبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل - على ضرورة منع تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن يثبت مخالفته لتلك التعليمات.

وطالب المحافظ بأهمية تزويد المدارس الثانوية بالشبكات السلكية واللاسلكية والاطمئنان على جاهزيتها، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، موجهًا بضمان الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التعليمية، حفاظًا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مميز وموهوب.. مدرب حراس المنتخب الأوليمبي يكشف حقيقة مجاملة ضم نجل شوبير

السرقة السبب.. كشف غموض العثور على ربة منزل وحفيدتها مقتولتين داخل شقتهما بالشرقية

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي

التموين تعترف: تأخرنا في اضافة المواليد 2019 .. والإعلان رسميا في هذا الموعد

هل يجوز صوم يوم عرفة لمن لم يصم الأيام الأول من ذي الحجة ؟.. الإفتاء توضح

اخبار التعليم .. موعد بدء الدراسة في مصر ومصروفات العام الجديد .. مجلس جامعة القاهرة يتبرع براتب شهر لـ معهد الاورام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور

طريقة تنظيف الممبار.. 3 وصفات بـ غطاء زجاجة وكربونات وسفن اب