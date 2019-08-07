محافظ الشرقية يوجه بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي وتوزيع المناهج وفقًا للمواعيد المقررة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن.



وشدد المحافظ - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع مديري الإدارات التعليمية بالشرقية لبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل - على ضرورة منع تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن يثبت مخالفته لتلك التعليمات.



وطالب المحافظ بأهمية تزويد المدارس الثانوية بالشبكات السلكية واللاسلكية والاطمئنان على جاهزيتها، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، موجهًا بضمان الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التعليمية، حفاظًا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية.