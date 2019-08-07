محافظ بني سويف يكرم أول سيدة مصرية تقود الأوركسترا وثاني الجمهورية في المصارعة

كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف المايسترو ايمان جنيدي أول سيدة مصرية تقود فرقة أوركسترا للموسيقى العربية، وقائد منتخب جامعة بني سويف للموسيقى.



وأعرب المحافظ عن تقديره لها لإثرائها الحركة الفنية والارتقاء بالثقافة والذوق العام، مؤكدا أنها تساهم بكل تأكيد في الحفاظ على هوية الموسيقى العربية واستمرار ريادتها مع الأجيال القادمة ، فضلا عن كونها امرأة مصرية سويفية متميزة.



كما كرم محافظ بني سويف الطالبة، آلاء مجدي محمد الصغير، لحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة الجمهورية في المصارعة، حيث حفزها المحافظ ومشجعا لها بالمثابرة على التدريب لتكون بطلة عالم أوتأتي لمصر بميدالية ذهبية في الأولمبياد ، وقال لها ( المحافظة بأكملها تدعمك وتشجعك وانتي نموذج مشرف ومضئ وقدوة.