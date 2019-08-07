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اقتصاد

التميز الحكومي: 3 معايير مطوّرة تحفز الحكومات وتخلق فكرا قياديا إيجابيا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:40 م
جائزة التميز الحكومي
جائزة التميز الحكومي العربي
آية الجارحي
تطرقت الورشة التدريبية لجائزة التميز الحكومي العربي إلى معايير فئات الجائزة وخاصة الفئة الرئيسية التي تشكل منظومة حكومية متكاملة، تمثل الدعائم الأساسية للريادة حيث تم تطويرها بناءً على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي.

وتتضمن المعايير ثلاثة محاور رئيسية، تستهدف صياغة رؤية طموحة ذات توجه مستقبلي للجهات الحكومية وتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد الخطط والمشاريع والمبادرات الحكومية، وتركز على تبني الابتكار والتطوير المستمر في عملها بما يضمن تقديم خدمات متميزة بأسلوب مبتكر والاستفادة من التطورات التكنولوجية والوسائل الذكية في مواكبة التغيير وتطوير قدراتها المؤسسية، إضافة إلى توظيف الممكنات المتكاملة ومواردها من خلال العمل ضمن إطار حوكمة واضح لتحقيق أهدافها واستراتيجياتها ورؤيتها الطموحة.

وترتكز معايير الجائزة في الفئة الرئيسية بمحاورها الثلاثة على الأداء المؤثر الذي يتضمن النتائج والتأثيرات الإيجابية على الجهات الحكومية وضمان تميزها، وانعكاساتها على جودة حياة المجتمع واستدامتها على المدى الطويل بما يحقق ريادتها وتميز حكومتها دوليًا.

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