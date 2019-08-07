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محافظات

إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض في كفرالشيخ بتكلفة 9 ملايين جنيه

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:49 م
شبكات كهرباء
شبكات كهرباء
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بعدد من قرى المحافظة، بتكلفة 9 ملايين جنيه و226 ألف جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى معه تطوير جميع المرافق والخدمات، وخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات إضافية، لتلبية احتياجات المواطن اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المشروعات الخدمية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات للمواطنين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقدم المحافظ الشكر للمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء والعاملين بقطاع الكهرباء بكفر الشيخ، على الجهود المتميزة في تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.

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