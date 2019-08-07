محافظ الغربية: الاتفاق مع صندوق تحيا مصر على دعم برامج التنمية.. صور

عقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية إجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.



وأكد محافظ الغربية، خلال الإجتماع، أن أجهزة المحافظة على إستعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ المبادرة وتذليل أي عقبات وتسخير كل ما يلزم من إمكانيات ليقوم فريق المبادرة بمهامه بكل سهولة ويسر.



وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبي للتلاميذ بعدد 100 مدرسة إبتدائية التي تقع بالمناطق الأكثر إحتياجًا، بالإضافة إلى تسليم نظارات طبية مجانًا للتلاميذ المتوقع إكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي لإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية كما سيتم عمل قوافل طبية بمراكز الشباب بالمحافظة للكشف عن المواطنين غير القادرين بالمجان وإجراء عمليات المياه البيضاء.



كما تطرق اللقاء أيضًا لبرنامج الرعاية الصحية الخاص بالصندوق لبحث توفير إحتياجات المحافظة في قطاع الصحة. حيث وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل عن إحتياجات المحافظة في هذا القطاع لعرضه على الصندوق.



وفي مجال الدعم الإجتماعي أوضح محافظ الغربية أنه تم التنسيق مع الصندوق لتنفيذ عدة مبادرات بالمحافظة تتمثل في مبادرة "دكان الفرحة" والتي يتم توزيع ملابس بالمجان على غير القادرين وتجهيز العرائس الأيتام، وأيضًا التوسع في برنامج "مستورة" الذى يقوم بتقديم قروض ميسرة للمرأة المعيلة مما يساعدها على الإنتاج وكسب قوتها.



وفى نهاية اللقاء، أشاد محافظ الغربية بمجهودات صندوق تحيا مصر في العديد من المجالات التي توفر الدعم للفئات الأكثر إحتياجًا إجتماعيًا وصحيًا ، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الإقتصادي للشباب والمرأة المعيلة.