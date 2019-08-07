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برامج مركز الإدارة المحلية للتدريب.. زيادة المتدربين إلى 6469.. تحديث 50%من محتوى الدورات.. الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:15 م
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
ايمان البكش
مركز تدريب الإدارة المحلية بسقارة:
فترة التدريب 10 شهور
استحداث 50 دورة تدريبية
10 دورات تدريبية للكوادر الأفريقية
زيادة عدد الدورات الخاصة بالتحول الرقمي للعاملين والتطبيقات الالكترونية الجاهزة
التعاون مع أكاديمية اجا لتدريب الكوادر الإفريقية

حصل موقع "صدي البلد" الاخباري،، علي الخطة التدريبية الجديدة لمركز الإدارة المحلية بسقارة خلال العام 2019-2020، حيث سيتم التدريب خلال فترة 10 شهور ، بعدد 123 دورة ، بعدد 6469 متدربا.

وأكدت مصادر خاصة لـ "صدي البلد"، أن المركز استحدث حوالي 50 % من البرنامج التدريبي للمركز حيث تم استحداث 50 دورة تدريبية بالإضافة إلى 10 دورات تدريبية للكوادر الأفريقية.

وأوضحت الخطة انه سيتم تطبيق البرنامج التدريبي في 148 أسبوعا تدريبي بمعدل 4 دورات تدريبية في الأسبوع على التوازي، عدد الايام التدريبية 927 يوم بمعدل 5 ايام للدورة الواحدة ، وعدد الساعات الخاصة بكل دورة تدريبية 33 ساعة لكل دورة.

واوضحت المصادر ، ان البرنامج التدريبي للمركز استحدث عددا من الدورات حيث استحدث دورات من جهات خارجية ، كبرنامج تدريبي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ، ومن المركز القومي لشئون الإعاقة ،بالتعاون مع أكاديمية اجا لتدريب الكوادر الإفريقية.

بالإضافة إلى زيادة عدد الدورات الخاصة بالتحول الرقمي للعاملين وأساليب استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات الالكترونية الجاهزة.

وزيادة الدورات للفئة الأولى بالرعاية ،إدراج عدد كبير من التدريبات الحديثة التي لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج عالي في المحافظات ، وتحديث كل الحقائب التقليدية بما يستجد من قوانين او قرارات حكومية.

اضافة الى زيادة دورات اللغة الانجليزية وتقسيمها إلى 3دورات، إدراج ورش العمل المجمعة في الخطة لمزيد من التواصل وزيادة مساحات التواصل بين المتدربين.

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