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أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يتصدر آي تيونز بـ ألبومه الجديد فارق معاك

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:27 م
رامي صبري
رامي صبري
قسم الفن
أعرب الفنان "رامي صبري" عن سعادته بسبب نجاح ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" بسبب تصدره لائحة آي تيونز الموسيقية.

ونشر رامي صبري علي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" صورة الألبوم معلقا عليها : رقم واحد في آيتونز"

يذكر ان اخر اعمال "رامي" أغنية بعنوان "مبروك علينا" التي تم طرحها في العام الجاري من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز" التي انتجت له ايضا آخر ألبوم غنائي.

و كان رامي قبل توقيع عقده مع شركة "نجوم ريكورد " تعاون مع شركة "مزيكا" لعدة سنوات و انتجت له اكثر من البوم غنائي منهم البوم بعنوان "الراجل ألبوم اخر بعنوان" وانا معاه".

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