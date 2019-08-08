حياة كريمة ترصد فرحة أهالي «دورة» بـ ملوي في المنيا.. أنشطة توعوية وثقافية وفصول لمحو الأمية ودورات رياضية لتحسين مستوى المعيشة

"حياة كريمة " لأهالي القرى الفقيرة جاءت طوق نجاة "لدروة"

برامج تنموية وثقافية وتعليمية ورياضية واجتماعية وصحية لتنمية مهارات الشباب الكشف الطبى على 800 حالة وعمل 100 تحليل بالمجان بإجمالي 12 تخصصًا توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ المتحركة





على بعد 60 كيلو متر من مدينة المنيا وفى الجنوب تقع قرية دروة بمركز ملوى إحدى القرى الأشد فقرا طبقا للتقارير الرسمية .. منازل القريه مبنية من الطوب اللبن ويغطي سقفها الخوص وتخللها الأمطار في فصل الشتاء والشمس الحارقة خلال الصيف.





أهالي القرية أكدوا أن دورة فى احتياج شديد إلى مشروعات خدمية أهمها تدعيمها بالصرف الصحي فعدم تدعيمها بمشروع الصرف الصحي يسبب معاناة كبيرة لهم ويسبب تهالك جدران المنازل وانتشار الروائح الكريهة والإصابة بالأمراض وصعوبة التخلص من المياه الزائدة بالخزانات مع ارتفاع أسعار سيارات الكسح.





مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمه " لأهالي القرى الفقيرة جاءت طوق نجاة لينتشلهم من الفقر ويوفر لهم الحياة الكريمة





ونظمت محافظة المنيا برنامجا للأنشطة التوعوية والتثقيفية بقرية دروة لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر ودعم الولاء والانتماء، ضمن الخطة التي أطلقتها المحافظة ، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الحالى





وأوضح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن تلك الأنشطة تأتى في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كافة المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.





وقال رئيس مركز ملوي إن الأنشطة تضمنت فعاليات مبادرة وطنك امانة من اجل التعايش السلمى والدعوة للوحدة الوطنية ونبذ العنف والتطرف وقامت مبادرة حياة كريمة بتوقيع الكشف الطبى على 800 حالة وعمل 100 تحليل بالمجان بإجمالي 12 تخصص





ونظمت مديرية الشباب والرياضة مهرجان رياضي تحت شعار المواطنة وقبول الآخر بالإضافة إلى تنظيم دورات في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية، كما تواصل مديرية التموين جهودها في توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ المتحركة للتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء التجار.





وافتتحت مديرية التضامن الاجتماعي عدد من الفصول لمحو الأمية إلى جانب تنظيم قوافل علاجية وندوات للتوعية و التسديد عن الغارمات وتقديم مساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجًا من أبناء القرية، فيما يقوم فرع المجلس القومي للمرأة بتنظيم ندوات للتوعية واستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المعيلات والفقيرات من أبناء القرية.





ووجهت جامعة المنيا قافلتها التنموية برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى قرية دروة





وقدمت الجامعة خدماتها في مجال الطب البشري، بتوقيع الكشف على حالات المرضى في تخصصات الباطنة والأمراض الصدرية والاسنان، إلى جانب توقيع الكشف البيطري على مختلف الفصائل الحيوانية.





وانهت المحافظة أعمال لجنة المواطنة بـ 37 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع، من إجمالي 44 قرية تم استهدافها بمجموعة من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية، الذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على مراكز المحافظة التسع





وأضاف المحافظ، أن القطاعات الخدمية التي شاركت في الفعاليات ضمت (مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين ومكتبة مصر العامة والثقافة والمجلس القومي للمرأة)، حيث تأتى تلك الأنشطة في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى.



