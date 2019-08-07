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مرأة

بـ 10 جنيهات .. وصفة سحرية لـ تبييض الوجه في الصيف

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:53 م
تبييض الوجه
تبييض الوجه
رشا عوني
تبييض الوجه من أكثر المشاكل التي تواجه الفتيات في فصل الصيف، نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس التي يكون لها تأثير سلبي مباشر على البشرة، لذا يجب استخدام واقي الشمس " صن بلوك" بشكل يومي قبل الخروج للشارع بنصف ساعة.

وذلك لتكوين طبقة عازلة بين البشرة وبين الشمس، وحتى يقل تأثر الوجه بالعوامل الخارجية التي تتسبب في اسمرار البشرة بشكل واضح في فصل الصيف وكذلك اليدين.

ويمكنك تبييض الوجه و تفتيح البشرة بطريقة طبيعية ورخيصة دون الحاجة إلى استخدام منتجات البشرة الجاهزة، ولن تكلفك هذه الوصفة أكثر من 10 جنيهات، وذلك من خلال تجارب الفتيات التي ينشرونها على صفحات النساء على موقع " فيسبوك".

مكونات ماسك تبييض الوجه
 : 2 ملعقة حليب بودرة + ملعقة ترمس مطحون+ 3 ملاعق ماء أرز

طريقة تحضير ماسك تبييض الوجه :

انقعي كمية من الأرز في الماء لمدة نصف ساعة
في وعاء اخلطي 2 ملعقة حليب بودرة مع ملعقة ترمس مطحون مع 3 ملاعق من ماء الأرز دون تخفيفه
اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على عين متماسك
اغسلي وجهك جيدًا بالغسول المناسب لبشرتك
افردي الماسك على وجهك واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بماء فاتر
- يفضل تكرار الماسك مرتين بالأسبوع حتى تحصلي على نتيجة فعالة في تبييض الوجه.

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