الملك سلمان للإغاثة يدشن كساء فرحتكم فرحتنا 2 ويسلم الدفعة الثانية من أدوية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثية في اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع (كساء فرحتكم فرحتنا 2) في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، وفي مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب وفي مديريتي سيئون وشبام بمحافظة حضرموت.



وعقب التدشين، تم توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 50 أسرة بواقع 150 طفلًا وطفلة و 50 يتيمًا و 50 نازحًا و 50 من الأشد فقرًا في محافظة المهرة، فيما تم توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 40 أسرة في محافظة مأرب، بواقع 110 أطفال و 35 يتيمًا و 50 نازحًا و 25 من الأشد فقرًا، وكذلك تم توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 74 أسرة بواقع 230 طفلا وطفلة و 100 يتيم و 130 نازحا في محافظة حضرموت.



وشكر وكيل أول محافظة المهرة مختار محمد سعيد الجعفري المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الإنسانية المتمثلة بتوزيع كسوة العيد على الفقراء والنازحين في المهرة لإدخال الفرح والسرور على نفوسهم خلال العيد.



ويأتي هذا التوزيع ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.







وفي سياق متصل، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدفعة الثانية من أدوية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثية، إضافة لعدد من الأدوية المختلفة لمرضى القلب وكمية من "قِرب الدم"، وتنقسم الدفعة إلى جزئين إحداهما لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة والجزء الآخر لمستشفى ابن سينا.







وتقدمت إدارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت بجزيل الشكر والامتنان لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه وجهوده التي يبذلها في دعم الجانب الصحي في جميع المحافظات اليمنية وخصوصًا حضرموت.