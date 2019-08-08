البحوث الإسلامية: ترك المصريين المبيت بـ منى لا يؤثر في صحة الحج

أفاد مجمع البحوث الإسلامية، بأن يوم التروية هو الثامن من شهر ذي الحجة، وفيه يحرم الإنسان بالحج من مكان إقامته بمكة، بعد أن يغتسل، ويتطيب، ويلبس ملابس الإحرام، ويصلي ركعتين، ويقول عند إحرامه: «لبيك حجًا».





وأوضح مجمع البحوث الإسلامية ، في فتاوى توضيحية عن مناسك الحج، أنه ينبغي لحجاج القرعة المصريين أن يلتزموا بالضوابط التي وضعتها الجهات المنظمة لرحلة حج القرعة من التصعيد إلى عرفات مباشرة يوم الثامن دون المبيت بمنى، حتى لا يتعرضوا لشيء من المشاق والمتاعب والصعوبات التى قد تواجههم إذا خالفوا التعليمات.





وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أن المبيت بمنى يوم التروية سنة بإجماع الفقهاء، وتركه لا يؤثر فى صحة الحج.