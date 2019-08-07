تجارية الجيزة: تشجيع السيسي للقطاع الخاص دليل على إنجازاته في مشروعات التنمية مع الحكومة

وجه البرلمانى السابق عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تصريحاته التى اكد فيها إن الدولة تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال من خلال توفير المناطق الصناعية والأراضى والتمويل البنكى واستعداده لافتتاح مشروع وقلاع صناعية خاصة برجال الأعمال وذلك خلال افتتاح مجمع إنتاج الأسمدة بالعين السخنة اليوم.



وقال "ناصر" فى بيان له اصدره اليوم ان هذه التصريحات المهمة من الرئيس السيسى تؤكد تشجيعه للقطاع الخاص ورجال الاعمال والاستثمار، مشيرا الى ان كلمات الرئيس السيسى التى قال فيها بالنص "رئيس الوزراء كان بيكلمنى وبيقولى ممكن نفتتح كمان مشروعات خاصة برجال الأعمال موجودة دلوقتى وقلاع صناعية كبيرة، قلقتله معنديش مانع شوفوا اللى انتوا عاوزينه علشان نبين حجم العمل والتغيير اللى بيتعمل فى البلد وكمان جهد رجال مصريين وطنيين شغاليين بيبنوا ويعمروا معايا" لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من مجتمع الاعمال والقطاع الخاص ورجال الاعمال والاستثمار واعضاء الغرف التجارية بعد هذا التشجيع السياسى غير المسبوق من الرئيس السيسى لهم ولمشروعاتهم وحرصه على تشجيع رجال الاعمال والاستثمار.



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح اليوم أضخم مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية المركبة في الشرق الأوسط وأفريقيا بمنطقة بالعين السخنة، ويضم 9 مصانع على مساحة 400 فدان، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا، ويوفر 1500 فرصة عمل.