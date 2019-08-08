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رد الإفتاء على فتاة نوت صيام يوم عرفة وفوجئت بالحيض

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:17 ص
فتاة نوت صيام يوم
فتاة نوت صيام يوم عرفة وفوجئت بالحيض
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أرادت أن تصوم يوم عرفة ولكنها كانت حائضا فتأخذ ثواب هذا اليوم بنيتها ولا حرج في ذلك. 

وأضاف الشيخ محمد عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «حكم من نوى صيام يوم عرفة ولكن فوجئت بالحيض؟»، أنه ما دمتِ حريصة على صيام الأيام المذكورة بما فيها يوم عرفة وطرأ عليك عذر مانع من الصيام كالحيض مثلا فلكِ الأجر والمثوبة على هذه النية الطيبة، وأنتِ بمثابة من صام الصيام المذكور. 

وتابع الشيخ محمد عبدالسميع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من كان يقيم الليل وطرأ عليه المرض فمنعه من قيام الليل فإن الله يكتب له ثواب قيام الليل ونومه عليه صدقة".

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