رد الإفتاء على فتاة نوت صيام يوم عرفة وفوجئت بالحيض

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أرادت أن تصوم يوم عرفة ولكنها كانت حائضا فتأخذ ثواب هذا اليوم بنيتها ولا حرج في ذلك.





وأضاف الشيخ محمد عبدالسميع ، فى إجابته عن سؤال «حكم من نوى صيام يوم عرفة ولكن فوجئت بالحيض؟»، أنه ما دمتِ حريصة على صيام الأيام المذكورة بما فيها يوم عرفة وطرأ عليك عذر مانع من الصيام كالحيض مثلا فلكِ الأجر والمثوبة على هذه النية الطيبة، وأنتِ بمثابة من صام الصيام المذكور.



