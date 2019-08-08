أعداء البراءة.. جبروت زوجة الأب يكسر بنت الـ 7 سنوات في دمياط.. وهبة: تعرضت لكل أنواع التعذيب في 3 أيام.. وأم الطفلة: انفصلت عن والدها بسبب المخدرات ..فيديو وصور

طفلة التعذيب بدمياط:

زوجة أبي تتفنن فى تعذيبي بحجة تعليمي أعمال المنزل ووالدي يرضيها أم الطفلة: انفصلت عن والدها لتعاطيه المخدرات ومعى حكم حضانه لم ينفذ جد الطفلة: جاءت إليَّ هاربة من التعذيب ولا تقوى على الحركة





أصبحت حديث المجتمع المصري وليس الدمياطى ولقبت بـ "ضحية التعذيب" تصدرت عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية وأهم نشرات وأخبار التوك شو هى الطفلة هبة السعدنى صاحبة الـ 8 سنوات، ابنة قرية الشعراء بمحافظة دمياط، والتى تلقت كافة فنون التعذيب الاسبوع الماضي على يدى زوجه أبيها.





البداية كان مقطع فيديو لطفلة وجهها مليء بالكدمات وتحول إلى اللون الأزرق ترقد على سرير بقسم الاستقبال فى المستشفي التخصصي بدمياط يرافقها جدها ولا تقوى على الحركة والحروق والكدمات تملأ جسدها وبسؤالها أفادت أن زوجة أبيها اعتادت التعدى عليها بالضرب بدعوى عدم التزامها بالأعمال المنزلية، وقالت الطفلة "مغسلتش الأطباق كلها".





انتشر الفيديو على موقع فيس بوك وجميع الجروبات الخاصة بالدمايطة والجروبات الاجتماعية وخلال ساعات اصبحت الطفلة هبة حديث مصر والمصريين ولقبت بطفلة التعذيب وضحية مرات الأب".





ممثلو المجتمع المدنى ووفد من المحامين بدمياط انتقلوا إلى الطفلة الكسيرة فى المستشفى وأعلنوا تضامنهم معها الاسترداد حقها من الاب وزوجته، وأعقب ذلك زيارة مفاجئة من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وقامت بزيارة الطفلة فى المستشفي وقدمت لها الشيكولاتة وبعض الالعاب ووعدتها باصطحابها في المساء للتنزه بمدينة الملاهى برأس البر وفندق اللسان وبالفعل أوفت بوعدها واصطحبتها للتنزه.





"صدى البلد" التقى بالطفلة هبة ولكن هذة المرة ليس فى المستشفي بل عند جدها الذى اصطحبها معه الى منزله لرعايتها والاتفاق مع والدتها وأسرة والدتها لتحمل مسؤلية الطفلة والعناية بها.





وقالت هبة: أخيرا راح الخوف والفزع منها بعد ان تركت منزل والدها وزوجته التى استمرت على مدار ثلاثة ايام تتفنن في تعذيبها بكافة انواع العذاب كالحرق والعض والضرب.





وروت هبة بكل أسى ما حدث لها عبر الفيديو قائلة إنها أتت إلى المستشفى، وهي لا تقوى على السير وتوجهت لجدها وهو من قام باصطحابها للمستشفي بعد أن قامت زوجة أبيها بضربها بكل عنف وجبروت لأنها لم تطع أوامرها وتقوم بتنظيف المطبخ وغسل الأواني.





وكان رد زوجة الأب لوالدها عند سؤاله عن سبب ضربها لها، أنها "لا تسمع الكلام"، وأنها فى منزلة الأم ويجب تربيتها ومعاقبتها ويجب أن تعلمها منذ الصغر الأعمال المنزلية، ولم يبال الأب بما حدث لها من تعذيب جسدى بشكل يومى بل كان ما يشغله هو إرضاء زوجته على حساب ابنته.





وأضافت الطفلة أنها تعرضت للضرب المبرح والتعذيب لمدة ثلاثة أيام متتالية، وكان زوجة أبيها تعذبها حتى الموت، واستطاعت الهرب والذهاب لجدها والدة أمها لشكوى إليه ونجدتها ووجدها لا تقوى على المشي والحركة فنقلها إلى المستشفى.





من جانبها، أكدت والدة الطفلة أنها انفصلت عن والد هبة لتعاطيه المخدرات وسوء سلوكه وأجبرها على ترك الطفلة له بعد تهديدها واستطاعت الحصول على حكم بضم حضانة الطفلة لها ولكنها لم تتمكن من تنفيذه.





وأضافت أنها علمت بما حدث لابنتها عن طريق فيس بوك فهى من محافظة الدقهلية وفور علمها توجهت للمستشفى والآن تطالب جدها بتسليمها الطفلة لرعايتها هى وجدتها وشكرت جد الطفلة لوالدها لأنه هو من انقذها وجاء بها للمستشفى بعد تعذيبها من زوجة ابيها وابنتها ستحتاج متابعة مع طبيب نفسي خلال الفترة المقبلة.



