بث مباشر.. مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لليد

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مع منتخب فرنسا فى ثان مبارياته فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا .



وكان المنتخب قد فاز فى الجولة الاولى أمس على السويد فى أولى مبارياته فى المجموعة 32 / 29 .



بعثة منتخب مصر لكرة اليد تضم "عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني".



وتضم قائمة اللاعبين "عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".



وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الاولى: كرواتيا –إسبانيا –سلوفينيا –النرويج –تشيلى –السعودية.

المجموعة الثانية: السويد –فرنسا –المجر –مصر –الصين –كندا.

المجموعة الثالثة: الدنمارك –البحرين –مقدونيا –اليابان –الأرجنتين –نيجيريا.

المجموعة الرابعة: ايسلندا –المانيا –صربيا –تونس –البرازيل –البرتغال.







