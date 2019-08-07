في حب مصر.. دول عبرت عن دعمها للقاهرة بعد العمل الإرهابي أمام معهد الاورام.. الإمارات تتبرع بـ 50 مليون جنيه.. والسفير السعودي يقود حملة تبرع بالدم لمرضى السرطان

الامارات تدين العمل الارهابي أمام معهد الاورام

محمد بن زايد يتبرع بـ 50 مليون لصالح معهد الاورام

سفير السعودية يقود حملة للتبرع بالدم لمرضى معهد الاورام

الكويت ترفض وتدين الحادث الارهابي



سارعت العديد من الدول العربية إلى إعلان تضامنها مع مصر ضد الحادث الارهابي الذي وقع امام معهد الاورام مساء الأحد 4 أغسطس، حيث عبرت كل دولة عن حبها لمصر بطريقة مختلفة.



ففي الإمارات أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، العمل الإرهابي الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام الواقع في منطقة فم الخليج مدخل شارع قصر العيني بالقاهرة وأسفر عن مقتل عشرات الضحايا فضلًا عن العديد من الإصابات.



واعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرر التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه مصري (حوالي 3 ملايين دولار) لصالح معهد الأورام المصري، الذي تعرض لخسائر إثر الانفجار الذي وقع أمامه، مساء الأحد، وأسفر عن مقتل 20 شخصا.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنّ "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".



وأعربت الوزارة عن "تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر".



وقاد السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، مبادرة لتبرع العاملين بالسفارة السعودية بالقاهرة بالدم، اليوم الأربعاء، في مقر السفارة، لصالح مصابي الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام، تحت شعار "مبادرة أشقاء الدم.. معًا ضد الإرهاب".



وقال السفير أسامة نقلي بعد تبرعه بالدم، إن هذا أقل واجب يمكن أن نقوم به تجاه أشقائنا المصريين فى إطار الروابط التاريخية فى الدم بين مصر والسعودية الشقيقتين، وكذلك تعبيرا عن وقوفنا وتضامنا مع مصر حكومةً وشعبًا فى مكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مشيرًا إلى أن تلك الروابط لم تبدأ اليوم، وإنما هى روابط تاريخية ومستمرة.



وقدم السفير أسامة نقلي الشكر إلى جامعة القاهرة على استجابتها السريعة لتنظيم تلك المبادرة، وإحضار سيارة خاصة بالتبرع بالدم إلى مقر السفارة لتمكين جميع موظفيها من التبرع، خلال يومين (الأربعاء والخميس).



وأكد السفير أسامة نقلي، أن الإرهاب آفة خبيثة وتحد كبير نواجهه جميعًا فى السعودية ومصر وجميع دول العالم.



وشدد السفير أسامة نقلي على أن هذا الأمر يتطلب تضامننا وتكاتفنا سواء على المستوى الثنائى أو الجماعي مع دول العالم فى محاربة هذه الآفة الخبيثة بكافة أشكالها وصورها، ومحاولة اجتثاثها من جذورها بإذن الله- تعالى-.



وقدم السفير أسامة نقلي، العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الإرهابى أمام معهد الأورام، وكذلك للرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة وشعب مصر الشقيق، وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لمصابي الحادث الإرهابي.



وفي الكويت أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أن الحادث الارهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني أمام معهد الاورام بالقاهرة، ترفضه كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.



جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث الإرهابي، الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء، راجيا المغفرة والرحمة للضحايا، ولذويهم جميل الصبر والسلوان، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وأكد الشيخ جابر المبارك، إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العمل الاجرامي الآثم، مشددا على موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ووقوفها إلى جانب مصر، وتأييدها لكافة الاجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.