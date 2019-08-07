مصرع شاب وفتاة بسبب قبلة ساخنة على كوبري..فيديو

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة مصرع ثنائى أثناء تبادل القبلات الرومانسية على أحد الكبارى فى بيرو.



تعود التفاصيل عندما كان كل من مايبث إسبينوز وهيكتور فيدال في طريقهما إلى المنزل، بعد قضاء سهرتهما سويًا فى أحد الملاهى الليلية، وقررا تقبيل بعضهما على حافة جسر على إرتفاع 15 مترًا.



إلا أن اللحظة الرومانسية تحولت لكارثة، عقب سقوط الثنائى من أعلى الجسر، ليلقيا مصرعهما فى الحال.



وكشفت وسائل الإعلام الرسمية أن مايبث وهيكتور توقفا على الجسر ليقبلا بعضهما فى الواحدة بعد منتصف الليل، ولكن إختلال توازنهما تسبب بسقوطهما.



