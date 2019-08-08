الفيوم تعلن حالة التأهب لاستقبال عيد الأضحى.. ومنع الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.. وفتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمهور.. وتوفير المرشدين والمطبوعات السياحية

- الفيوم تعلن حالة التأهب لاستقبال عيد الأضحي المبارك

- تشكيل غرف عمليات فرعية بكل قطاع لتلقى شكاوى المواطنين

- منع الذبح خارج المجازر حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين

- فتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمهور وتوفير المرشدين والمطبوعات السياحية

- تكثيف الحملات المرورية لإلزام السائقين بالتعريفة المقررة





أعلنت محافظة الفيوم حالة التأهب والاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وفى هذا الإطار عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالقطاعات الخدمية للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال العيد، وذلك بحضور اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والمراكز ومديري عموم القطاعات.





أصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرؤساء المدن والمصالح ومسئولي القطاعات، بإعلان حالة الطوارئ القصوى وإلغاء الإجازات وتنظيم نوبتجيات على مدار الــــــ 24 ساعة طوال إجازة العيد، وكذلك تشكيل غرف عمليات فرعية بكل قطاع لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى مع الحالات، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق التام بين كافة القطاعات والعمل بروح الفريق الواحد من خلال منظومة متكاملة لخدمة المواطنين.





وتناول الاجتماع استعدادات كل قطاع خلال أيام عيد الأضحي المبارك، ففي قطاع الطب البيطري أكد محافظ الفيوم على ضرورة منع الذبح خارج المجازر حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وطالب القائمين على العمل بالمجازر بالذبح بالمجان وتأمين المجازر والأختام.





وفى قطاع الأوقاف أشار محافظ الفيوم، إلى أن مديرية الأوقاف خصصت 230 ساحة ومسجدًا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة، وأصدر توجيهات لرؤساء مجالس المدن بتجهيز أماكن الساحات المخصصة لصلاة العيد، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية فى توفير السيولة المرورية بأماكن الساحات.





وفى قطاع السياحة أصدر محافظ الفيوم توجيهاته بفتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمهور وتوفير المرشدين والمطبوعات السياحية لمساعدة الزوار والسائحين فى التعرف على المناطق السياحية المختلفة، كما كلف مديرية الشباب والرياضة بتوفير فرق إنقاذ بجانب فرق الانقاذ التى توفرها شرطة الحماية المدينة على الشواطئ، كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية بمناطق التجمعات والمزارات السياحية وعمل نقاط أمنية بالطرق والأماكن السياحية لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.





وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، شدد محافظ الفيوم على مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف المتابعة وتوفير المياه النقية للمواطنين خاصة فى الأماكن النائية، والاستعداد لتلقي الشكاوى وإصلاح الأعطال الطارئة بشبكات المياه وخطوط الصرف الصحي فور حدوثها، مؤكدًا على ضرورة رصد أماكن الأزمات فى الأعوام السابقة والعمل على عدم تكرارها.





وفي "الري، أكد المحافظ ضرورة إزالة كافة التعديات على المجاري المائية، وازالة أي مخلفات تعوق حركة المياه بالمجاري المائية لضمان وصول المياه للنهايات، كما أكد على ضرورة انتظام التيار الكهربائي، واتخاذ كافة التدابير لمواجهة أية أعطال خلال إجازة العيد.





وفي "الصحة"، أصدر تكليفات بضرورة رفع حالة التأهب القصوى بجميع المستشفيات الحكومية وتوفير أكياس الدم والمستلزمات الطبية ومضاعفة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ، وتنظيم نوبتجيات للأطباء وأطقم التمريض على مدار الـــــ 24 ساعة، لتقديم خدمة طبية متميزة، وتوفير الأدوية اللازمة وردع أي طبيب يترك عمله، وكذلك توفير سيارات الإسعاف فى أماكن المزارات السياحية والسواقي والمتنزهات.





وفي قطاع النقل والمواصلات، أصدر المحافظ تكليفات بضرورة تكثيف الحملات المرورية لإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير، وتوفير سيارات أجرة لمواجهة الأزمات، كما أكد المحافظ على إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق لجمع القمامة أمام المحلات للحفاظ على النظافة العامة للشوارع والميادين.





وفى قطاع التموين أصدر المحافظ توجيهاته بتشديد الرقابة التموينية علي الأسواق ومنافذ البيع وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الطب البيطري ومباحث التموين لضبط الأسعار والتأكد من توافر وسلامة المعروض من المواد الغذائية واللحوم الطازجة، كما شدد على المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية والبوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، كما أكد على إقامة شوادر لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تتراوح ما بين 75 و 85 جنيه للكيلو للتخفيف عن كاهل المواطنين، كما شدد على ضرورة توفير الخبز البلدي بالمخابز خلال أيام العيد، وكذلك صرف حصص مستودعات الدقيق.



