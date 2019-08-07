ارتفاع ضحايا حادث "بسنديلة" إلى متوفيين ومصابين من أسرة واحدة

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بسنديله إلى حالتى وفاة ومصابين من أسرة واحدة.





وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى في ترعة بسنديلة.





وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، تبين مصرع وائل علي فتوح 45 عامًا إخصائى قلب بمستشفى نبروه المركزي ونجله مروان 5 أعوام وأصيبت زوجته أميرة المغازي 40 عامًا وشقيقه وليد علي فتوح 40 عامًا مهندس.



