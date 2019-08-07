البيئة تنظم ورشة عمل حول آليات توفير المعلومات عن السلامة الأحيائية

نظّمت وزارة البيئة ورشة عمل تفاعلية تحت عنوان "آليات ووسائل توفير المعلومات المتعلقة بالسلامة الأحيائية في مصر" وذلك بالتعاون مع مشروع السلامة الإحيائية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمراكز البحثية، إضافة إلى الجامعات والمجتمع المدني.





وتهدف الورشة إلى رفع قدرات المشاركين من الجهات المعنية حول استخدام بوابة المعلومات الدولية الخاصة بموضوعات السلامة الاحيائية والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بأنشطة بناء القدرات والمشروعات والفرص المتاحة ووسائل تقييم احتياجات برامج بناء القدرات، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بمنظمات السلامة الأحيائية بما فيها مختبرات الكشف عن الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها وكذلك الجهات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالسلامة الأحيائية .





وتعد أحد أهم الأنشطة التي يتم تنظيمها للتحديث البيانات فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالسلامة الأحيائية والتي تعد أيضًا بمثابة قاعدة بيانات لكافة الخبراء والمهتمين باتخاذ قرارات في هذا الشأن.



