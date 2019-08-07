بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد معارض كلنا واحد للسلع الغذائية

أجرى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية، اليوم الأربعاء، تفقد خلالها معارض السلع الأساسية والخضر والفاكهة والمنافذ الثابتة والمتنقلة.



وجاءت جولة مدير أمن المنوفية، لضمان وصولها إلى المناطق النائية والأكثر احتياجا بنطاق المديرية، وذلك من خلال مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة .



واكد مدير أمن المنوفية ضرورة توافر السلع واللحوم بأسعار مخفضة لجميع المواطنين .



والتقى مدير أمن المنوفية ببعض المواطنين واستمع إلى آرائهم عن الأسعار والمبادرة، حيث وجهوا الشكر للوزارة على تدشينها.