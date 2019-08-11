مصايف الغردقة 2019.. إليك أبرز الشواطئ والأسعار والخدمات

الصيف دائما هو موسم الإجازات الذي تسعى خلاله الأسر المصرية للترويح عن نفسها من خلال الزيارات والسفر الى السواحل ومن أهم المقاصد مصيف الغردقة والذى يعد من أهم المصايف المصرية رغم ارتفاع الأسعار نسبيا إلا أنها تظل الافضل فتمتلك العاصمة السياحة بمحافظة البحر الأحمر ما يتجاوز الـ 190 فندقا ومنتجع سياحى اغلبهم يمتلك شواطئ خاصة أما الشواطئ الخاصة والعامة بمصيف الغردقة فهناك عدد جيد ولكن تتفاوت أسعار الدخول حسب الخدمات المقدمة.





أسعار مصيف الغردقة

اسعار الإقامات بالغردقة ارتفعت إلى أرقام كبيرة خاصة فنادق الخمس نجوم والأربعة نجوم والخمس نجوم تبدأ من 4 الاف الى 8 الاف للغرفة الدبل اما الاربعة نجوم فتبدأ من 1800 الى 2500 للدبل فى الليلة وهي معدلات كبيرة لذلك يلجأ عدد كبير من المصيفين إلى الشقق المفروشة والاستديوهات والشاليهات فهناك بعض الشاليهات التى تقع على البحر ببعض المناطق مثل منطقة فلفلة وسيسيليا ويصل سعر الشالية والذي يسمح بإقامة 3 أفراد من 500 الى 700 جنيه لليلة أما الاستديوهات فهناك بعض الكمبوندات فى منطقة الكوثر سعر الليلة تبدأ من 300 إلى 500 جنيه اما فى مناطق شيرى والباشا فسعر الليلة للاستديو تبلغ من 150 إلى 300 جنيه لليلة.





أسعار دخول الشواطئ