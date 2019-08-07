بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى: ندعو ليعم مصر السلام

هنأ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك".



واستطرد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق:" ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".