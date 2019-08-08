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ديني

الإفتاء: الجنين السقط يصلى عليه في هذه الحالة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:25 ص
الجنين السقط
الجنين السقط
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء إنه إذا كان الجنين السقط قد ظهرت عليه علامات الحياة كصياح منه عند خروجه أو تحرك فيجب الصلاة عليه ويغسل ويكفن، أما إذا كان لم يظهر عليه شيء من ذلك فلا يُصَلَّى عليه كما هو مذهب الشافعية.

ونقلت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل تجب صلاة الجنازة على السقط؟» قول العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 203، ط. دار الفكر ): [(و) الثَّانِي (السقط) بِتَثْلِيث السِّين (الَّذِي لم يستهل صَارِخًا) أَي بِأَن لم تعلم حَيَاته وَلم يظْهر خلقه فَلَا تجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَلَا يجب غسله، وَيسن ستره بِخرقَة وَدَفنه دون غَيرهمَا.

وتابعت دار الإفتاء أما إِذا علمت حَيَاته بصياح أَو غَيره أَو ظَهرت أماراتها كاختلاج أَو تحرُّك فككبير فَيغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن؛ لتيقن حَيَاته وَمَوته بعْدهَا فِي الأولى وَظُهُور أماراتها فِي الثَّانِيَة، وَإِن لم تعلم حَيَاته وَظهر خلقه وَجب تَجْهِيزه بِلَا صَلَاة عَلَيْهِ»ـ.

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