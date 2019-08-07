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برلمان

الجوهري: سرعة الاستجابة للمواطنين مهم لإنجاح منظومة الشكاوى بالمترو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:57 م
النائب سلامة الجوهري
النائب سلامة الجوهري
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن تفعيل منظومة الشكاوى داخل محطات المترو خطوة مهمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى مرفق حيوي يمر عليه ملايين المواطنين.

وأضاف نائب زفتى فى بيان له أن وجود مكاتب الشكاوى سيشعر المواطنين بالتواصل والتفاعل المباشر واللحظى مع مشكلاتهم لافتًا إلى ضرورة تطبيقه فى مختلف خطوط المترو.

وأكد الجوهري أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين يضمن نجاح هذه التجربة لتعميمها، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بحل أى مشكلة فى وقت قليل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام، مؤكدًا أنه كلما زادت الرقابة داخل أى مؤسسة خدمية كلما قدمت مستوى أداء أكثر تميزًا.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن بدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بالمحطات الرئيسية لمترو الأنفاق " كمرحلة أولى " بالخطوط الثلاثة وذلك بتواجد نقاط استقبال شكاوى المواطنين وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة، وذلك على مدار اليوم من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية.

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