اعتماد 12 مليون جنيه لمد شبكات الكهرباء لتجمعات سكنية في البحيرة

أعتمد اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة مبلغ 10 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 وذلك لمد شبكات الكهرباء لعدد تسع تجمعات سكنية صحراوية نشأت عن إستصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي للمحافظة وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوسع في إستصلاح الأراضي وحرصًا من المحافظة على تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين بتلك التجمعات وتخفيف الأعباء عن الأسر والطلبة والطالبات بالمدارس .



حيث تضمنت الأعمال تركيب محولات وأعمدة إنارة بمشتملاتها وتوفير مصادر التغذية داخل التجمعات السكنية الأتية : تجمعات نجع الكميلات الأسود ـ الوفاء ( ج ) ـ ياسين شوق المحول الأول ـ ياسين شوق المحول الثاني بمركز أبوالمطامير .



تجمعات اليسر الكتلة 1 ـ اليسر الكتلة 2ـ اليسر الكتلة 3-بمركز وادي النطرون ، تجمعة محمد سالم ضيف الله سالم بمركز بدر ،الشاعر بمركز الدلنجات .



كما اعتمد المحافظ مبلغ 2 مليون جنيه من اعتمادات الخطة الاستثمارية 2019 / 2020 لرفع كفاءة الإنارة على طريق الزراعي السريع بنطاق مراكز ( كفر الدوار ـ أبو حمص ـ دمنهور ـ إيتاي البارود ـ كوم حمادة ).



وأكد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة أنه تم إخطار شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ تلك الأعمال وتحديد جدول زمني لمراحل التنفيذ ، سيتم متابعته أولًا بأول من قبل مهندسي الكهرباء بالإدارة والعرض على اللواء المحافظ .