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محافظات

إحالة 8 عاملين بوحدة أبو صير بسمنود للتحقيق لتركهم العمل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:28 م
اللواء علاء الدين
اللواء علاء الدين يوسف رئيس مدينة سمنود
أحمد على
قرّر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم إحالة 8 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية أبو صير للتحقيق لتركهم للعمل.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها لتفقد سير العمل بالوحدة المحلية، ولاحظ ترك 8 من العاملين بالوحدة المحلية للعمل، فقرر إحالتهم للتحقيق.

وفي ذات السياق قاد رئيس المدينة ورشة نظافة لرفع تراكمات القمامة بقرى أبو صير والناصر وبنا أبو صير بعد شكاوى المواطنين من عدم قيام متعهدى جمع القمامة برفع القمامة بانتظام، وهو ما ترتب عليه انتشار القمامة فى شوارع القرى، إلى جانب شكاوى المواطنين من رفع رسوم النظافة إلى 10 جنيهات شهريا.

وكلف رئيس المدينة إدارة الرقابة والمتابعة باستطلاع أراء المواطنين باستمرار وإعداد تقارير وعرضها عليه يوميا.

كما قام رئيس المدينة بالأشراف على أعمال إزالة الإعلانات المخالفة بدون تراخيص بقرية ميت عساس، كما زار معرض السلع الغذائية الدائم بسمنود للاطمئنان على مدى توافر السلع وجودتها.
إحالة 8 عاملين بوحدة أبو صير بسمنود للتحقيق لتركهم العمل
إحالة 8 عاملين بوحدة أبو صير بسمنود للتحقيق لتركهم العمل
إحالة 8 عاملين بوحدة أبو صير بسمنود للتحقيق لتركهم العمل
إحالة 8 عاملين بوحدة أبو صير بسمنود للتحقيق لتركهم العمل
إحالة 8 عاملين بوحدة أبو صير بسمنود للتحقيق لتركهم العمل

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