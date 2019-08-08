ضبط نصف طن هيروين بـ 48 مليون دولار مهربة في فوط الحمام

ضبطت السلطات البريطانية، كمية كبيرة من مخدر الهيروين تجاوزت 400 كيلو جرام ، كانت مخبأة في حمولة ضخمة من المناشف وأثواب الحمام.





تعود التفاصيل عندما فحصت السلطات البريطانية حاملة حاويات، وعثرت بداخل حاوية على حمولة مخدرات بقيمة 48 مليون دولار، فى ميناء فيليكستو البريطاني.





وقررت السلطات البريطانية إعادة الحاوية إلى ميناء أنتويرب في بلجيكا، بينما سمحت للسفينة بالمغادرة تحت مراقبة الشرطة البريطانية والهولندية.





يذكر أن الشرطة الهولندية أوقفت شخصين عند البدء بتفريغ الحاوية، كما أوقفت نظيرتها السلطات البريطانية شخصًا آخر.