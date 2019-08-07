متحدث الأهلي السعودي: الحكم العُماني نفذ مهمته بنجاح أمام الهلال

حمل عبدالعزيز النهدي مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي الأهلي السعودى، الحكم العماني أحمد الكاف خسارة فريقه أمام الهلال السعودى في ذهاب بطولة دوري أبطال آسيا لدور الـ16 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة ".



وقال النهدي فى تصريحات صحفية": " الحكم العماني نفذ مهمته بنجاح وغير مجرى المباراة لصالح الهلال "، مضيفا:"هنالك أخطاء تحكيمية واضحة وقعت وغيرت مجرى المباراة يأتي أبرزها عدم طرد مدافعي الهلال محمد الدوسري وعلي البليهي بعد حصولهما على بطاقة صفراء وارتكابهما أخطاء واضحة تستحق الطرد".



وأوضح أن هدف الهلال الأول جاء من تسلل واضح على مهاجم الهلال جوميز، فيما أتى الهدف الثاني عن طريق ضربة حرة غير صحيحة من البداية احتسبت على لاعب الفريق الأهلاوي سوزا".



وقال: " نعزي أنفسنا في التحكيم الآسيوي غير الجيد الذي لم يتطور منذ أعوام طويلة"، مختتما:"الأهلي قادر على التعويض في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في الرياض والتأهل على حساب الهلال".