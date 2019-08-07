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بعثة حج التضامن: وفرنا 281 أتوبيسا لتصعيد الحجاج

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:16 م
أيمن عبدالموجود -
أيمن عبدالموجود - رئيس بعثة التضامن
محمد الاسكندرانى
قال أيمن عبدالموجود رئيس بعثة التضامن، إن موسم الحج العام الحالي يسير بشكل جيد مقارنة بالأعوام السابقة، حيث هناك استعدادات مسبقة لإنجاحه فى إطار توفير الرعاية للحجاج المصريين.

وأوضح عبدالموجود فى تصريحات صحفية أن أعداد حجاج التضامن هذا العام بلغت ١٢ألفا تم تسكينهم جميعا بفنادق متعاقد معها قبل موعد السفر بفترة كافية، قائلا : إننا بصدد الانتهاء من تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات الجمعة المقبل.

وتابع: "كما أننا وفرنا281 باص لنقل الحجاج، حيث سيبدأ إرسال وفد المقدمة 10 صباحا ويتم نقل الحجاج بالتنسيق مع الجانب السعودى، ويتوقف موعد التصعيد على الدفع بالتيار الكهربائى فى المخيمات"،ـ وأشار إلى أنه يوجد 12 حافلة احتياطية للطوارئ، مؤكدا أن جميع الحافلات حديثة ومجهزة بـ gps لمتابعة خطوط السير وبها حمامات، وهناك مرشد لكل حافلة.

وأكد أنه تمت معاينة المشاعر أكثر من مرة، وهناك تنسيق مع الجانب السعودى لتلافى الملاحظات للوصول إلى واجهة مشرفة تليق بالحاج المصرى، وهناك تكثيف للمكيفات فى المخيمات وتوفير المياه بشكل مكثف لتجنب درجات الحرارة المرتفعة، وضربات الشمس، وفى مخيمات مخصصة من السعودية للتعامل مع تلك الحالات.

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