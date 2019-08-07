جونسون يستقبل الملك عبد الله ويشيد بالإصلاحات الاقتصادية بالأردن

استضاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاهل الأردني الملك عبد الله على غداء عمل اليوم الأربعاء لمناقشة الروابط بين البلدين.



وقالت متحدثة باسم جونسون إنه رحب بالتقدم الذي حققه الملك عبد الله في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وحثه على مواصلتها.



وأضافت قائلة "أكد الزعيمان أيضا على الدور المهم للأردن في الحفاظ على الاستقرار الاقليمي.



ووجه رئيس الوزراء الشكر للملك على الدور الذي يواصل الأردن لعبه في استضافة لاجئين سوريين".