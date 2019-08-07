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حوادث

تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:48 م
مخالفة مرورية وتموينية
مخالفة مرورية وتموينية فى حملة مكبرة بشوارع الغربية
أحمد على
حررت الأجهزة الأمنية بالغربية، 450 مخالفة مرورية وتموينية، خلال حملة مكبرة في شوارع وميادين طنطا، اليوم، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوي المحافظة .

وتلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بشن حملات مرورية وتموينية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور والعقيد وسيم قنديل مدير مباحث شرطة المرافق لإحكام التواجد الشرطي والحد من انتشار الباعة الجائلين وردع المخالفين من قائدي السيارات والدراجات النارية .

وأسفرت حملة مرافق مكبرة بناحية الكفور القبلية بطنطا بمناطق (سيجر-العجيزي-ستوتة-الحكمة-كفرة القرشي-السلخانة) وأسفرت الحملة عن تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .
تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور
تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور
تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور
تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور
تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور
تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور
تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور
تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور
تحرير 450 مخالفة مرورية وتموينية في طنطا.. صور

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