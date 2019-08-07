سالي وليم: الدولة تقوم الآن بتطوير قرية الشيخ شبيكة بالمنيا

قالت المهندسة سالي وليم، مدير منظمة تعمير المنيا بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، إن الجهاز يقوم الآن بتطوير قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي بمحافظة المنيا .



وأضافت "سالي" خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المنازل تم تطويرها وسيتم تسليمها بعد العيد، وهناك منازل سيتم تطويرها بعد العيد.



وأوضحت سالي، أن الدولة تقوم بعمل سكن كريم سكن آدمي حتى يعيش المواطن فى بيوت آمنة.



وأشارت إلى أن، الجميع من أبناء القرية فى حالة فرح شديد بعد قيام الدولة بتطوير المنازل.

