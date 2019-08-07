قبل الانطلاق بيومين.. صلاح يتصدر قائمة الأعلى قيمة تسويقية في البريميرليج

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، بعد يومين صوب بلاد الإنجليز، حيث تنطلق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019 يوم الجمعة 9 أغسطس ، حين يقص فريق ليفربول العريق شريط الموسم الجديد بمواجهة فريق نوريتش سيتي الصاعد حديثًا للبريميرليج.



ويصنف الدوري الإنجليزي بأنه الدوري الأقوى والأمتع في العالم ، لما يحتويه من أندية كبيرة ولاعبين من الصفوة في عالم الساحرة المستديرة موزعين على جميع الفرق الـ 20 المشاركة في الدوري.



ويرصد لكم صدى البلد أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري الإنجليزي.



1- المصري محمد صلاح : جناح نادي ليفربول ،تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو



2- الإنجليزي هاري كين:مهاجم نادي توتنهام هوتسبير ، تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو.



3- الإنجليزي رحيم ستيرلنج : جناح نادي مانشستر سيتي ، تبلغ قيمته التسويقية 140 مليون يورو



4- البلجيكي كيفن دي بروين : صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ، تبلغ قيمته التسويقية 130 مليون يورو



5- السنغالي ساديو ماني: جناح نادي ليفربول ، تبلغ قيمته التسويقية 120 مليون يورو



6- البرتغالي برناندو سيلفا : جناح نادي مانشستر سيتي ، تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون يورو.



7-الفرنسي نجولو كانتي : متوسط ميدان نادي تشيلسي ، تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون يورو



8 - الدنماركي كريستيان إيريكسن : صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير ، تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون يورو



9- الألماني لوري ساني : جناح نادي مانشستر سيتي ، تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون يورو



10 - الفرنسي بول بوجبا : متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد ، تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون يورو

