برلماني: إعداد قانون لـ إدارة المياه في أفريقيا يحتاج إلى توافق

قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن إعداد قانون نموذجي لتحسين إدارة المياه في أفريقيا يحتاج إلى توافق كبير على مستوى القيادة السياسية للدول الأفريقية ، ثم يتم وضع مبادئ وأسس عامة لإعداده، معقبًا "ملف المياه أصبح من أهم الملفات التى تحتاج إلى سياسة واضحة للتعامل معه داخل القارة السمراء".





وأضاف النائب محمد أبو حامد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مفاوضات سد النهضة أبرزت العديد من تباين وجهات النظر لبعض الدول، لافتًا إلى العديد من الدول الأفريقية لا تكتفي فقط بحصتها بالنسبة إلى ا لمياه داخل القارة السمراء التي أقرتها الاتفاقيات الدولية.





وأكد النائب محمد أبو حامد أن إعداد قانون نموذجي لحسن إدارة المياه يحتاج إلى جهود ضخمة وتوافق حول قواعد استخدام المياه، والقوانين المنظمة لها داخل الدول، ونظم الري والزراعات.





يشار إلى أن النائب المغربى نور الدين قربال، كان قد دعا لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، إلى العمل على تجميع كل التشريعات الخاصة بالمياه فى القارة السمراء، وتوحيدها فى تشريع واحد تمهيدا لعرضه على البرلمان الأفريقي.