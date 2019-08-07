عمري ما غسلت الكوارع .. هبة مجدى: أبويا طفش العريس وهذه تفاصيل علاقتي بحماتي.. فيديو

قالت الفنانة هبة مجدى ، إنها تعطى لزوجها محمد محسن الحرية التامة فى تناول وجبة الغداء سواء خارج المنزل فى حالة إنشغاله بعمل خارجى أو تصوير.



وأكدت هبة مجدى ، خلال إستضافتها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية CBC ، اليوم الأربعاء ، انا طباخة ماهرة بأعمل كافة أنواع المحاشى والطيور والمكرونة البشاميل وغيرها من المعجنات إلا إنني لم اتخيل يوما نفسي وانا اطهو الكوارع " مش متخيلة فى يوم من الأيام إنى ممكن أغسل الكوارع أو أنفذ الخطة دى أساسأ" .



وأوضحت هبة مجدى ، إن والدتها وحماتها تساعداها كثيرا سواء فى العناية بطفلتها دهب أو إمدادها بمعلومات عن إعداد وطهى الطعام لافتة إلى إنها منذ أول يوم زواج وهى تجيد مبادئ الطعام.



وتابعت هبة مجدى ، إنها لا ترى مانعا مطلقا فى خروج زوجها محمد محسن برفقة أصدقائه مؤكدة "لازم يغير جو ويتبسط لأن ده هيغير موده " مشيرة إلى إنها تعارض فكرة حبس الزوج فى المنزل وخروجه فقط مع زوجته دون أصدقائه.



https://youtu.be/PL5t1d7EWR0



وأضافت الفنانة هبة مجدى، إنها تعلقت بوالدها منذ نعومة أظافرها وازدادت أواصر هذه العلاقة بعد أن شجعها على دخول مجال الغناء ومن ثم الالتحاق بأكاديمية الفنون.



وأوضحت هبة مجدى، خلال استضافتها فى برنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية CBC، اليوم الأربعاء، إن بداية معرفتها بزوجها الحالى المطرب محمد محسن عند سفرها هى ووالدها بالطائرة إلى الأردن وتكرر اللقاء فيما بعد عند لقائها به فى العمل المسرحى ألف ليلة وليلة.



وأوضحت هبة مجدى إنها عندما طلبها محمد محسن للزواج أثناء تصوير مسرحية ألف ليلة وليلة مع الفنان يحيى الفخرانى كان والدها يتعمد الهروب من طلبه لشدة تعلقه بها ولأنه كان يعتقد أن الزواج سيعطل مسيرتها الفنية والدرامية وأيضأ لصغر سنها.



وتابعت هبة مجدى ، أن والدها كان يرفض طلب محمد محسن بزواجها بجملة ثابتة " تعالى على النادى وكان عايز يطفش محمد محسن " كنوع من التزويغ والهروب من طلبه ، مشيرة إلى أنها رفضت رغبة والدها بالجلوس مع محمد محسن بمفردهم ولكنها أصرت على حضور جلسة التعارف فيما بينهم نظرأ لأنها كانت تعلم نية والدها برفض مبدأ الزواج منذ البداية.



https://youtu.be/vpFjnY2Tf_M



وقالت الفنانة هبة مجدى ، إن زواجها كان عاملا رئيسيا بتبدل طباعها للأفضل حيث قضت تمامأ على عصبيتها الشديدة القديمة وذلك بعد تحملها مسئولية الزواج وتربية طفلتها دهب .



وكشفت هبة مجدى خلال إستضافتها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية CBC ، اليوم الأربعاء ، إنها شديدة التعلق بوالدتها وحماتها والدة زوجها المطرب محمد محسن ، لاسيما إنهم يعتنون جيدأ بصغيرتها دهب كما تستشيرهم بالعديد من الأمور لما يمتلكون من خبرات عديدة .



وأكدت هبة مجدى ، إنها لولا والدتها وحماتها لما كانت قد وصلت لهذا التوازن الأسرى والعائلى خاصة وإن لهم الفضل الأكبر فى تربية صغيرتها دهب .



وتابعت هبة مجدى ، إنها بحكم زواجها من مطرب فإن زواجها لا يخلو من الآلات الموسيقية مؤكدة : البيت مبيفضاش من المايكات مرمية فى كل مكان " ، لافتة إلى إنهم يميلون فى بعض الأحيان ل " الدندنة " وغناء بعض المقاطع الغنائية " الدويتو " لموهبتهم الغنائية المشتركة .



https://youtu.be/eK9KKcQ8taI